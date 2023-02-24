台鋼雄鷹邀請蘇打綠阿福 打造專屬主題歌曲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職第6隊台鋼雄鷹今天宣布，邀請樂團蘇打綠的團長阿福擔任製作人，與入選的5組高雄在地青年樂團一同進行系列課程及創作引導，打造出一首專屬於台鋼雄鷹隊的主題歌曲。

雄鷹隊今天發布新聞稿表示，才剛結束蘇打綠演唱會的阿福，前往高雄澄清湖棒球場拜訪總教練洪一中、領隊劉東洋了解主題隊歌期待的製作方向。身為棒球迷的阿福，在政大就讀時曾加入棒球隊，現在雖然沒有繼續打棒球，但依然會帶著孩子到棒球場觀賞球賽。

在球隊練習空檔，阿福也抓時間了解球員對音樂的喜好，他發現球員平時喜歡聆聽的音樂非常多元，更有些球員對於歌唱、B-box與樂器演奏有第二專長，讓阿福當場向洪一中送出邀請，希望有機會的話，能邀請球員們一起加入這次的隊歌創作計畫。

阿福表示，年輕學子的創作能量十分驚人，接觸的音樂面向也非常廣泛，所以這次台鋼雄鷹選擇用「共創」的方式邀請高雄青年樂團一同參與，期待能夠和這些年輕音樂人一起合作，也期待在過程中激盪出更多的音樂火花。

台鋼雄鷹隊歌創作計畫今天起正式啟動，邀請高雄在地的青年樂團共同參與，預計徵選5組團隊進行歌曲共創，樂團自我推薦資格及須提供資料可上「台鋼雄鷹 TSG HAWKS」臉書粉絲專頁貼文查詢，時程至3月31日止，入選團隊將於4月份對外公布。（編輯：陳政偉）1120224