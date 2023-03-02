揚科維奇接任中國國足主帥 目標踢進2026世界盃

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（中央社中國海口市1日綜合外電報導）中國國家男子足球隊新任主教練揚科維奇（Aleksandar Jankovic）表示，他的目標是帶領這個亞洲國家取得2026年世界盃會內賽參賽資格。他也稱，球隊還有「改進空間」。

路透社報導，儘管北京對這支國足隊抱有高度期待，但中國隊僅在2002年一度獲得世界盃會內賽參賽資格，當時他們在小組賽中輸掉全部的3場比賽，且未能進球。

2026年世界盃將由加拿大、墨西哥、美國聯合舉辦，這將是首屆有48支球隊參加的世界盃，包括至少8個來自亞洲足球聯盟（Asian Football Confederation, AFC）的國家。

揚科維奇今天告訴媒體記者，「我知道，萬里長征都是從一小步開始。身為主教練，我必須對大目標有清晰的認識。總體目標就是2026年世界盃，中國隊必須登場」。

「我們還有很多事要做，沒有時間可以浪費。」

揚科維奇上週獲聘為中國國足主教練，接替李霄鵬，帶領球隊備戰2024年亞洲盃與2026年世界盃亞洲區資格賽。

曾任塞爾維亞足球俱樂部貝爾格勒紅星隊（Red Star Belgrade）教練和球員的揚科維奇自2018年以來一直負責帶領中國不同年齡層的球隊，並在李霄鵬辭職後被任命為去年東亞足球錦標賽的國足隊看守教練。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1120302