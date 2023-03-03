唐西奇與厄文合攻82分 獨行俠轟垮76人[影]
2023/3/3 13:52（3/3 14:10 更新）
厄文（前左）與唐西奇（前右）2日分別攻下40分、42分，帶領獨行俠轟垮來訪的勁敵76人。（圖取自twitter.com/dallasmavs）
（中央社達拉斯2日綜合外電報導）NBA獨行俠今天在唐西奇、厄文分別攻下42分、40分的聯手帶領下，以133比126轟垮來訪的勁敵76人。
法新社報導，達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）本季每場比賽平均可攻下33.2分，費城76人恩比德（Joel Embiid）則可獲33分，兩人目前在美國職籃NBA得分排行榜上分居1、2名，讓球迷期待今天兩隊的交手會是一場火力四射的比賽。
獨行俠上月發動驚天動地的交易把厄文（Kyrie Irving）從布魯克林交易過來後，球隊在兩人連線的情況下，卻只拿下1勝4敗的成績。
不過今天獨行俠雙星都有亮眼的表現，唐西奇包括三分球13投7中在內，22次出手命中13球，轟下42分外，也送出12次助攻；厄文包括三分球8投6中在內，22次出手命中15球，轟下40分並送出6次助攻。
76人在此役的第4節，打出15比0開局，把一度落後25分劣勢追成只差4分，但厄文此節獨得11分，率獨行俠要回優勢並贏得比賽。
唐西奇和厄文今天瘋狂飆分，也成為在同場比賽中，雙雙攻下至少40分的隊史第一對球員。
傷癒歸隊的恩比德今天攻下35分，馬克西（Tyrese Maxey）貢獻29分，哈登（James Harden）有27分、13助攻進帳。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120303
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