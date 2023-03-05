梅迪維夫直落二勝盧布列夫 連3週奪下冠軍

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（中央社杜拜4日綜合外電報導）俄羅斯名將梅迪維夫今天在杜拜網賽男單決賽以兩個6比2擊敗同胞盧布列夫，連3週拿下冠軍。

法新社報導，名列大會第3種子的俄梅迪維夫（Daniil Medvedev）在贏球後，對著攝影機鏡頭寫下「還沒結束呢」。他指的是自己過去19天打出14連勝，並接連在鹿特丹、杜哈、杜拜拿下3座冠軍。

梅迪維夫說：「這真是太美好了，因為我今年的開局打得並不完美。」他的世界排名上個月曾短暫跌出前10，後來又氣勢如虹的恢復水準。他說：「在網球比賽中，不論練球時情況如何，當你沒有贏得比賽，你總是會懷疑自己。」

「我一度非常懷疑自己，現在好多了，我對這3週真的很滿意，也很期待接下來的幾週。」

梅迪維夫本週打得十分順手，先是力退當今世界排名第1塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic），接著又擊敗尋求衛冕的盧布列夫（Andrey Rublev）。

梅迪維夫對上世界排名前10的對手如今拿下4連勝，一掃先前連輸9場陰霾。

梅迪維夫說：「我覺得這是場技術性很強的比賽，我知道安德烈（盧布列夫）有能耐讓所有對手都打得非常辛苦。每次我們對戰他都試圖折磨我，我當然也不會讓他好過。」

梅迪維夫補充說：「今天我設法取得了領先，但接下來的比賽可能又是另外一回事了。」兩人過去在巡迴賽等級的對戰中，梅迪維夫以5勝2負握有對戰優勢。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120305