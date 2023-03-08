李維拉獲頒台中榮譽市民證 盧秀燕招待喝珍奶
2023/3/8 14:05（3/8 14:21 更新）
美國職棒名人堂球星李維拉（左）應邀擔任世界棒球經典賽開球嘉賓，台中市長盧秀燕（右）7日晚間設宴歡迎李維拉，並頒發榮譽市民證及獎章給李維拉。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月8日
（中央社記者郝雪卿台中8日電）美國職棒名人堂球星李維拉應邀擔任經典賽開球嘉賓，7日抵達台中市，市長盧秀燕昨晚宴請李維拉，除頒發榮譽市民證及獎章外，還招待品嚐發源於台中的珍珠奶茶表達歡迎。
2023年世界棒球經典賽A組預賽今天在台中開打，美國職棒名人堂球星、洋基隊傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）應邀擔任經典賽開幕戰開球嘉賓，7日與夫人抵達台中，盧秀燕昨晚設宴款待。
為表彰史上第1名全票通過入選美國職棒大聯盟（MLB）名人堂球星對台中舉辦世界棒球經典賽的貢獻，台中市政府今天發布新聞稿表示，盧秀燕特別頒發榮譽市民證書及獎章，以表達台中市對李維拉的禮遇及歡迎。
迎接李維拉的到來，盧秀燕送上充滿台灣味的棒球九宮格水果禮盒，並一一向李維拉介紹9種台中、台灣盛產的水果，包括東勢茂谷柑、太平枇杷、外埔火龍果、新社葡萄等。
李維拉品嚐後表示，很高興有機會一次吃到這麼多美味的水果，過去沒吃過枇杷與釋迦，感覺口味相當獨特新奇，其中最喜歡的是火龍果，他也讚賞寶島水果清甜脆爽，嬌嫩多汁，各有特色。
台中是珍珠奶茶的發源地，盧秀燕特別招待春水堂的珍珠奶茶，首度品嚐珍珠奶茶的李維拉，舉杯端詳一番，對珍奶的味道感到好奇。盧秀燕還致贈湖心亭漆藝餅盒、台中太平藍染領帶及絲巾，獨特風格的客家手工藍染讓李維拉驚豔不已。
盧秀燕指出，台中是台灣有名的糕餅之都，這次一起準備10大伴手禮盒及柑茶等台中特色茶點、湖心亭漆藝餅盒，搭配李維拉特別喜歡的梨山茶，呈現台中精緻細膩的茶點文化。（編輯：張雅淨）1120308
美國職棒名人堂球星李維拉（中）應邀擔任世界棒球經典賽開球嘉賓，台中市長盧秀燕（左）7日晚間設宴歡迎李維拉，招待李維拉品嚐珍珠奶茶。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月8日
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