PLG林書豪發燒不出賽 對決「野獸」林志傑再等等

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林書豪（持球者）出現發燒、頭痛、無力等症狀，確定不會上場，10日無緣對決「野獸」林志傑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黎建忠台北10日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（PLG）原訂今晚7時由高雄17直播鋼鐵人主場迎戰台北富邦勇士，沒想到林書豪出現發燒、頭痛、無力等症狀，確定不會上場，無緣對決「野獸」林志傑。

台北富邦勇士前一次和高雄鋼鐵人交手在1月29日，當時勇士以106比82獲勝，但那場比賽林書豪雖已加盟鋼鐵人，但還未抵達台灣。

因此球迷期盼的「林書豪vs.林志傑」戲碼，一直等到今天才有機會登場，沒想到林書豪傳出身體不適缺賽。

林書豪加盟高雄鋼鐵人後，至今已出賽5場，替球隊拿下3勝2敗的成績，平均繳出23.6分、9.2籃板、7.2助攻的成績單。

林書豪透過個人IG直接PO出影片，他躺在沙發上，看起來精神狀況確實不太好。

他在影片中提到：「大家好，非常抱歉一下，我今天晚上打不了，我有蠻多嚴重的症狀，發燒、頭痛、身體完全沒精神，只能躺著休息，我也不知道自己能多快恢復，也不確定明天的比賽能不能打，但今晚肯定無法上場，真的很對不起對不起大家，真的，我會好好休息，盡快回到球場。」

鋼鐵人球團聲明指出：「林書豪因前日發燒造成脫水現象，已2日無參與球隊訓練，今起床後仍身體不適，經醫療團隊建議與教練團評估，今日不會出賽將在家休養，明日是否出賽將由醫療團隊再做進一步評估。」（編輯：管中維）1120310