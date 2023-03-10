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台灣奮戰13/106
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張育成二壘打帶動攻勢 台灣隊3局下得3分超前

2023/3/10 20:29（3/10 20:44 更新）
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世界棒球經典賽A組預賽10日晚間在台中由台灣隊迎戰義大利隊，3局下，台灣好手張育成（中）在隊友助攻下成功回到本壘得分。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日
世界棒球經典賽A組預賽10日晚間在台中由台灣隊迎戰義大利隊，3局下，台灣好手張育成（中）在隊友助攻下成功回到本壘得分。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日
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（中央社記者楊啟芳台北10日電）世界棒球經典賽今天台灣隊與義大利隊交手，3局下雙方平手時，張育成先敲出二壘安打，接著吳念庭、陳傑憲接連敲安打，攻下超前分，王柏融再補上1打點安打，江坤宇打擊時，義大利又失誤，台灣隊取得5比2領先。1120310

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽10日晚間由台灣隊與義大利隊交手，2局下，台灣隊鄭宗哲（中）適時敲安，助隊追平比分。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日
世界棒球經典賽（WBC）A組預賽10日晚間由台灣隊與義大利隊交手，2局下，台灣隊鄭宗哲（中）適時敲安，助隊追平比分。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日
世界棒球經典賽A組預賽台灣隊10日晚間在台中洲際棒球場迎戰義大利隊，台灣隊陳傑憲（右）2局為隊跑回追平分，扳平戰局。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日
世界棒球經典賽A組預賽台灣隊10日晚間在台中洲際棒球場迎戰義大利隊，台灣隊陳傑憲（右）2局為隊跑回追平分，扳平戰局。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日
#台灣隊
#張育成
#吳念庭
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