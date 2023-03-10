經典賽林子偉1局下敲陽春砲 台灣隊1分領先義大利[影]

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世界棒球經典賽A組預賽10日在台中洲際棒球場進行台灣隊與義大利的比賽，台灣隊選手林子偉（右）擊出陽春全壘打，回本壘與隊友慶祝。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日

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（中央社記者楊啟芳台北10日電）世界棒球經典賽今天台灣隊與義大利隊交手，1局下半2出局時，台灣隊的林子偉在滿球數情況下敲出右半邊陽春全壘打，幫助台灣隊以1比0領先義大利。1120310