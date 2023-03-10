經典賽林子偉1局下敲陽春砲 台灣隊1分領先義大利[影]
2023/3/10 19:27（3/10 19:36 更新）
世界棒球經典賽A組預賽10日在台中洲際棒球場進行台灣隊與義大利的比賽，台灣隊選手林子偉（右）擊出陽春全壘打，回本壘與隊友慶祝。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日
（中央社記者楊啟芳台北10日電）世界棒球經典賽今天台灣隊與義大利隊交手，1局下半2出局時，台灣隊的林子偉在滿球數情況下敲出右半邊陽春全壘打，幫助台灣隊以1比0領先義大利。1120310
世界棒球經典賽A組預賽10日晚間在台中洲際棒球場進行台灣隊與義大利隊的賽事，台灣好手林子偉首局轟出陽春砲，助隊先馳得點。中央社記者徐肇昌攝 112年3月10日
延伸閱讀經典賽台灣對義大利背水一戰 即時文字轉播看這裡經典賽義大利基礎紮實 餅總盼江少慶開賽就能主宰WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？影片／經典賽古巴打線發揮 13比4大勝巴拿馬保晉級生機影片／經典賽捷克9局上3分砲逆轉中國 奪隊史首勝
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
經典賽台義戰打序微調 吉力吉撈．鞏冠先發蹲捕