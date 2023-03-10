更多編輯台推薦新聞：
中央社海外特派員銘傳演講 分享最接近死亡時刻
生活

中央社海外特派員銘傳演講 分享最接近死亡時刻

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》經典賽林子偉張育成吉力吉撈3轟奪勝 台灣11比7擊垮義大利
首頁 / 運動

PLG林書豪因病缺陣 鋼鐵人擊敗勇士本季首度連勝

2023/3/10 22:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北10日電）儘管當家球星林書豪因病缺賽，但PLG高雄鋼鐵人今天主場迎戰台北富邦勇士，靠著洋將鐵米攻下19分、18籃板，加上5人得分達雙位數，終場以103比102驚險獲勝，本季首度連勝。

P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人在林書豪加盟前，戰績僅2勝17敗，全聯盟戰績墊底，自從林書豪加盟後，已拿下4勝2敗，儘管今晚林書豪缺陣，球隊仍迎來本季首度連勝，且與暫列聯盟第5、近來吞下7連敗的新竹街口攻城獅僅剩3場勝差。

這場比賽雙方比數一路緊咬，首節富邦勇士以25比23微幅領先鋼鐵人，半場結束再以53比43取得全場最多的雙位數差距。

而前3節打完，勇士還以77比70領先，沒想到第4節開賽後，鋼鐵人拉出一波13比2的攻勢逆轉戰局，最多還以89比81領先。

終場前66秒，鋼鐵人王律翔投進中距離，幫助球隊取得4分領先，儘管勇士下一波進攻靠著石博恩（Brendon Smart）投進3分彈又追至只差1分，但接下來鋼鐵人鐵米（Femi Olujobi）又穩穩罰進2球奠定比賽勝基。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

手感回溫，全場投進4個3分球、攻下16分的呂政儒說：「這場比賽就是大家把賽前設定的攻防策略都執行的不錯，我也很開心自己手感逐漸回溫，可以幫助到球隊。」

鋼鐵人前一次擊敗富邦，已是2022年1月的事，今天不但獲勝還是球隊2連勝，讓呂政儒也開心的說：「自從龍哥（鄭志龍）開始帶隊後，加上林書豪的加盟，全隊整合得越來越好，希望可以持續進步。」（編輯：龍柏安）1120310

#林書豪
#呂政儒
#富邦
林書豪
PLG林書豪發燒不出賽 對決「野獸」林志傑再等等林書豪客場連4場滿場 喊覺得被寵壞了
呂政儒
林書豪首秀日期未定 2/11主場1樓門票完售
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族