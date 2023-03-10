PLG林書豪因病缺陣 鋼鐵人擊敗勇士本季首度連勝

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（中央社記者黎建忠台北10日電）儘管當家球星林書豪因病缺賽，但PLG高雄鋼鐵人今天主場迎戰台北富邦勇士，靠著洋將鐵米攻下19分、18籃板，加上5人得分達雙位數，終場以103比102驚險獲勝，本季首度連勝。

P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人在林書豪加盟前，戰績僅2勝17敗，全聯盟戰績墊底，自從林書豪加盟後，已拿下4勝2敗，儘管今晚林書豪缺陣，球隊仍迎來本季首度連勝，且與暫列聯盟第5、近來吞下7連敗的新竹街口攻城獅僅剩3場勝差。

這場比賽雙方比數一路緊咬，首節富邦勇士以25比23微幅領先鋼鐵人，半場結束再以53比43取得全場最多的雙位數差距。

而前3節打完，勇士還以77比70領先，沒想到第4節開賽後，鋼鐵人拉出一波13比2的攻勢逆轉戰局，最多還以89比81領先。

終場前66秒，鋼鐵人王律翔投進中距離，幫助球隊取得4分領先，儘管勇士下一波進攻靠著石博恩（Brendon Smart）投進3分彈又追至只差1分，但接下來鋼鐵人鐵米（Femi Olujobi）又穩穩罰進2球奠定比賽勝基。

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手感回溫，全場投進4個3分球、攻下16分的呂政儒說：「這場比賽就是大家把賽前設定的攻防策略都執行的不錯，我也很開心自己手感逐漸回溫，可以幫助到球隊。」

鋼鐵人前一次擊敗富邦，已是2022年1月的事，今天不但獲勝還是球隊2連勝，讓呂政儒也開心的說：「自從龍哥（鄭志龍）開始帶隊後，加上林書豪的加盟，全隊整合得越來越好，希望可以持續進步。」（編輯：龍柏安）1120310