印地安泉網賽第2輪 西西帕斯遭澳選手湯普森拍落

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州印地安泉10日綜合外電報導）希臘男網好手西西帕斯今天在印地安泉網賽第2輪爆冷出局，以6比7（0/7）、6比4、6比7（5/7）敗給澳洲選手湯普森，無緣靠著奪冠一舉登上世界第一寶座。

路透社報導，大會第2種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天告訴記者，由於肩膀有傷，他不期望自己能打到後面幾輪，而且在首盤打到搶七局1分未得後，他也不清楚自己還有多少精力可以扭轉戰局。

但西西帕斯在第2盤反將湯普森（Jordan Thompson）一軍，令現場觀眾情緒沸騰，但第3盤又被逼到搶七局。

西西帕斯在搶七局操之過急，其中包括賽末點擊出的一記正手拍超過邊線一點點出界，因此飲恨吞敗。

湯普森生涯與西西帕斯交手過3次，這是他首度拍落西西帕斯勝出，也是他第2度擊敗排名前10名的好手，他賽後興奮地把球打到空中慶祝。

湯普森跟記者說：「這個賽末點很難拿下。這球只是出界一點點，幸好球出界了，讓人鬆了一口氣。這樣的感覺真好。你可以看到我在比賽結束時的表情，我超級開心。」

今天稍早，英國選手諾瑞（Cameron Norrie）以6比2、6比4直落二，擊敗從資格賽打進會內賽的台灣好手吳東霖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

世界排名第175的吳東霖昨天在首輪以兩個6比4橫掃哈薩克的巴布利克（Alexander Bublik），是他生涯首度闖進千分等級大賽第2輪，也是繼盧彥勳之後的台灣第2人。

2021年在印地安泉網賽封王的諾瑞4度破了吳東霖的發球局而獲勝，下一戰將對上義大利選手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）與日本闖將丹尼爾太郎（Taro Daniel）之間的勝方。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1120311