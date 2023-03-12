經典賽台灣隊全心投入 彭政閔：永遠相信期待他們

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2013世界棒球經典賽演出肉身擋球獲封「鋼鐵恰」的彭政閔（前左），今年以打擊教練身分加入經典賽教練團，儘管本屆賽事無緣晉級，彭政閔仍給選手高度肯定：「我永遠相信也期待他們」。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

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（中央社記者謝靜雯台中12日電）10年前的「鋼鐵恰」彭政閔今年以教練團身分加入經典賽台灣隊教練團，看著球員們全心全意投入，本屆賽事2勝2敗確定無緣晉級，彭政閔仍給選手高度肯定：「我永遠相信也期待他們」。

彭政閔2013年世界棒球經典賽演出肉身擋球獲封「鋼鐵恰」，是許多台灣球迷對經典賽最難忘的記憶，2023年彭政閔以打擊教練身分加入經典賽教練團，也帶著後輩們打出令人感動的比賽。

台灣隊A組預賽首戰不敵巴拿馬，接連擊敗義大利、荷蘭，今天以1比7不敵古巴遭淘汰，回顧台灣隊在本屆經典賽的表現，彭政閔表示，從組訓到現在，每個選手、教練都全心全意投入備戰，「結果已經出來了，但我相信這批選手以後都會是所屬球隊、或者國家隊的主力，隨時都會需要他們」。

此批代表隊陣中集結中職、美職、日職好手，彭政閔表示，這是現階段台灣最好的選手，從戰力上看來已經是「最強代表隊」，A組對手都不乏大聯盟等級的好手，但台灣隊可以跟這些大聯盟好手在比賽中打出精彩的好表現，「以我的立場來看，我高度肯定他們」。

彭政閔也提到，透過此次經典賽，相信球員們也有吸取教訓，知道還有什麼地方需要改進、修正，「我永遠相信他們、也期待他們」。（編輯：龍柏安）1120312