台灣隊環台賽第2站出狀況 遇機械故障和爆胎意外

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）國際自由車環台公路大賽今天第2站桃園市站，由西班牙柯恩製藥車隊的西班牙車手卓迪洛佩斯拿下單站冠軍，而台灣隊主力遇機械故障和爆胎意外，最終以杜志濠單站第57最佳。

2023年國際自由車環台賽第2站桃園市站上午9時30分從桃園市政府前鳴槍，賽段的前半段有超過60%在快速公路上的長距離巡航路線，各國車手可以在台61、台66快速公路上大展身手，繞行石門水庫後，在復興區入山、決戰角板山，全程總計120.59公里。

今天氣溫驟降且風勢強勁，考驗選手能耐，而終點前出現40多人的集團衝線畫面，展現今年環台賽車隊堅強的實力，並由西班牙柯恩製藥車隊的卓迪洛佩斯（Jordi Lopez Caravaca）拿下單站冠軍，但總成績則由日本右京車隊的荷蘭籍車手克雷德（Raymond Kreder）以2秒之差壓倒卓迪洛佩斯、拿下黃衫。

克雷德透過主辦單位新聞稿表示：「雖然我是偏衝刺型的選手，但我們有很強的車隊，明天起會試著去保持這件黃衫下去。」

台灣隊盧紹軒途中突圍領先近50公里，但因機械故障不得不退出領先集團，而台灣隊另一大主力馮俊凱則遇到爆胎意外，台灣隊最終以杜志濠拿下單站第57，表現最佳，杜志濠無奈地說：「到壩頂原本還在前十，當時感覺還不錯，發現今年的集團怎麼這麼多人，跟以往真的很不一樣，但下阿姆坪後，去年冠軍班傑明（Dyball Benjamin）等人又拉出一波攻勢，很可惜就差一口氣沒能跟上，但今年整個集團的水準和強度真的非常高。」

台灣隊教練陳建良表示，目前以杜志濠在藍衫差42秒、還有些許機會，「可以試著在南投站尋求翻盤的機會，或者就是重新布局以單站的成績為主，這次運氣不太好，但我們會繼續拚下去，不會被打敗的」。

環台賽明天至16日還有3站賽事，分別為浪漫台三線站、南投縣站及高雄市站。（編輯：李亨山）1120313