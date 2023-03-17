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阿根廷友誼賽梅西將披戰袍 200萬名球迷瘋搶門票

2023/3/17 09:47
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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯16日專電）繼卡達世界盃足球賽後，阿根廷國家代表隊球員將再度合體出戰巴拿馬友誼賽，包括隊長梅西、前鋒勞塔羅和門將馬蒂內茲等都將上場，吸引近200萬名球迷上網搶門票。

阿根廷在世界盃決賽完勝法國，摘下足球世界盃第3顆星星後，隊長梅西（Lionel Messi）與教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）將率領其他35位阿根廷國家代表隊球員，23日於首都布宜諾斯艾利斯河床紀念碑球場出戰巴拿馬，並將共同舉起大力神盃，分享世界冠軍榮耀。

阿根廷與巴拿馬友誼賽門票今天在網路開賣，售票網站開放後，已經顯示超過87萬名球迷在線排隊，但河床紀念碑球場只能容納8萬人，開賣不到3小時，門票售罄。

阿根廷曾在2016年與巴拿馬進行過友誼賽，當時以5比0勝出，這次巴拿馬將派出B組成員出戰阿根廷。

巴拿馬國家隊教練克利斯提安森（Thomas Christiansen）日前接受媒體訪問時說，目前與阿根廷的友誼賽並非最優先的事，現階段重視地是與哥斯大黎加的中北美洲及加勒比海國家聯賽（CONCACAF Nations League）。（編輯：張芷瑄）1120317

#阿根廷
#梅西
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