高雄學生投手吶喊遭輸球教練嗆聲 教育局促檢討[影]

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影片來源：憨三直播

（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）玉山盃青棒賽高市代表隊選拔賽，昨天普門中學擊敗三民高中，投手投出再見三振後振臂吶喊，但三民高中教練卻衝上前嗆聲。教育局表示，已督促對教練檢討改進，加強運動家精神。

為了爭取參加玉山盃全國青棒錦標賽，高雄市各高中棒球隊近日舉行代表隊選拔賽，昨天冠軍賽由普門中學以3比1擊敗三民高中，獲得代表高雄市參賽權。

不過賽後，三民高中教練疑似不滿普門投手投出再見三振後振臂吶喊，衝上前不斷對投手嗆聲「你是怎樣啦！」裁判及其餘球員等人紛紛上前安撫攔阻，所幸未釀更大衝突。

影片事後被民眾放到網路上，引發熱議。不少網友紛紛留言質疑教練「輸不起」，有人認為比賽振臂歡呼很正常，「惱羞啊，慶祝一下怎麼了？」

三民高中校長劉人誠接受中央社記者訪問表示，這名教練平常很認真，可以體諒他的心情，但不能認同有這樣的行為，已有和普門中學聯繫，希望透過普門中學幫忙了解學生的情況，如果學生和家長同意，會帶教練前往致歉。

普門中學校長蔡國權對中央社記者表示，事發後，學校和教練、家長等都有對學生安撫，目前學生心情平靜，準備下一階段比賽。對於三民高中有意致歉，校方也會再連絡家長和學生了解意願，希望事情圓滿落幕。

高雄市教育局也發聲明表示，昨天在頂庄棒球場舉行玉山盃全國青棒錦標賽高雄市代表選拔賽冠軍戰，由普門高中、三民高中對壘，因為有教練認為對方球員有疑似挑釁行為，因此衍生兩隊衝突。

教育局表示，已督請教練所屬學校針對此案教練檢討、改進，也請雙方學校加強輔導教練正向管教與運動家精神，避免再發生類似事件。（編輯：郭諭儒）1120318