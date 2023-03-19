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亞洲盃射箭世界排名賽 台灣女團反曲弓摘金

2023/3/19 15:42（3/19 15:55 更新）
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2023亞洲盃射箭暨世界排名賽今年共有3站，首站在台灣舉行，台灣女子反曲弓代表團教練郭振維（左起）19日率選手江育彤、李彩綺、林嘉妤出賽，勇奪反曲弓女團金牌。中央社記者黎建忠攝 112年3月19日
2023亞洲盃射箭暨世界排名賽今年共有3站，首站在台灣舉行，台灣女子反曲弓代表團教練郭振維（左起）19日率選手江育彤、李彩綺、林嘉妤出賽，勇奪反曲弓女團金牌。中央社記者黎建忠攝 112年3月19日
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（中央社記者黎建忠桃園19日電）在國立體育大學田徑場舉行的亞洲盃射箭世界排名賽第1站，今天登場的反曲弓女團金牌戰，台灣靠著李彩綺、江育彤、林嘉妤合力以6比2積分擊敗馬來西亞，替台灣留下一面金牌。

亞洲盃射箭世界排名賽今年共有3站，除了首站在台灣以外，另外2站分別在烏茲別克、新加坡，參賽者同樣都會取得世界排名積分，對於力拚奧運資格也是另一種管道。

今天反曲弓女團金牌戰首局，台灣排出的棒次依序為李彩綺、江育彤、林嘉妤。

率先登場的李彩綺雖僅射下7分箭，但隨後隊友強力救援，分別射下8和10分箭，加上對手馬來西亞表現失常，6箭當中有4支7分箭，讓台灣隊驚險以48比46搶下首局，獲得2分積分。

第2局雙方表現恢復正常，馬來西亞先射完留下53分的佳績，台灣最後3箭還有27分要追趕，結果分別射下10、9、9分，最終硬是以總分54比53技壓對手，連拿2局，取得4比0的積分領先。

第3局雖被對手以57比53追回一局，但來到關鍵的第4局，馬來西亞又軟手，6箭射完僅獲得50分，反觀台灣女將們前3箭就射下28分，接著第4箭的李彩綺又射下10分箭，讓最後登場的2名隊友毫無壓力，分別射下8分箭，最終就以54比50拿下此局，總積分也來到6比2搶下比賽勝利。

首度成為國家隊教練的前亞運銀牌國手郭振維告訴中央社記者：「我自己也在學經驗，努力讓選手聽得懂我想表達的，當選手遇到挫折時，我大多是以自己過去的經歷來勉勵她們，希望她們能領悟那種感覺。」

就讀永豐高中3年級的李彩綺，在個人賽的資格賽以640分名列第一種子，沒想到16強就落敗，還讓她哭了一整夜。

李彩綺說：「很多學長、學姐都跟我說，射箭選手調整要很快，昨天失敗的事情要快點忘掉，我想說這也是最後一次機會（爭金牌），所以今天就好好表現，我覺得做得還不錯，有把自己想發揮的都發揮出來。」（編輯：張雅淨）1120319

#亞洲盃
#射箭
#反曲弓女團
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