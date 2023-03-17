國訓中心射箭場煥然一新 4屆亞運國手雷千瑩盛讚

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（中央社記者黎建忠高雄17日電）國家訓練中心今天舉行射箭場改善工程啟用典禮，即將代表台灣4度參加亞運的女子好手雷千瑩大為讚賞，尤其是新增的調弓室，可以讓選手找到最適合自己的弓箭。

這次射箭場改善工程是第3期計畫的第2項完工工程，總經費新台幣1.02億元。不但增建選手和教練休息室、調弓室、運科室、器材儲藏室，最重要的是將原有射箭草地從50公尺增寬到78公尺，可以滿足反曲弓和複合弓同時練習。

台灣射箭代表隊在東京奧運拿下男子團體射箭銀牌、個人湯智鈞第4的佳績；上屆2018年雅加達亞運，男子團體更是擊敗射箭霸主韓國摘金。

今年將代表台灣4度征戰亞運的雷千瑩說：「現在環境真的變得很舒服，尤其多了調弓室之後，我們就可以在不受外界因素、環境影響下，調整好自己的弓箭，以前我們都還要去借至少有30公尺距離的室內球場來調整。」

剛過22歲生日的湯智鈞說：「現在腹地變寬之後，反曲和複合弓的選手就可以一起練習，而且練習完後，還可以立刻去會議室看影像除重播，看看自己動作有沒有跑掉。」

談到今年的杭州亞運，湯智鈞笑說：「當然有壓力，但我很喜歡有壓力的感覺，雖然今年陣容有些不同，但我相信我們還是很有機會衛冕金牌。」

不僅如此，湯智鈞發下豪語說：「我的目標不只是亞運，我昨天生日許願就說『奧運冠軍、是湯智鈞』，一定要雪恥上次東京奧運沒拿個人獎牌的遺憾。」（編輯：管中維）1120317