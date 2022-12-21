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雷千瑩拜訪射箭家庭 勉勵追夢者別忘感謝自我

2022/12/21 13:53
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（中央社記者葉冠吟台北21日電）曾獲里約奧運射箭女團銅牌的國手雷千瑩接受「誰來晚餐14」節目邀請，拜訪花蓮大德部落熱愛射箭的一家人，她勉勵孩子們：「不要忘記感謝自己。」因為要靠自身信念來支撐自己不要放棄。

在運動場上表現幹練的雷千瑩，卻在餐桌上意外暴露弱點，看到滿桌的海產有點緊張。她坦言，自己平常不太敢吃生食，這次在節目首次挑戰生吃海膽，意外打開味蕾，「一開始我有點緊張，因為我真的沒有吃過海膽，吃下去後發現很像螃蟹蛋黃的味道。」

雷千瑩在餐桌上分享，作為國手常必須犧牲和家人相處時間，「因為平常只有週末休息才有空，老家在台北，我都在高雄，也不是每個假日都可以回家，所以每次去爸媽都會準備一桌我喜歡的菜，全家一起吃飯。」

雷千瑩得知受訪者也懷抱著成為射箭國手的夢想，相當鼓勵對方繼續追夢。雷千瑩表示，射箭相較於其他運動來說，比較不會受到年齡的限制，只要保有體力、基本訓練的時間，想射箭射到60歲都可以。

雷千瑩也以一路走來的心路歷程來勉勵對方：「一路上你可能會感謝很多人，但就是不要忘記感謝一個最重要的人，就是自己，因為要靠自己的信念來支撐自己不要放棄。」

第一次參加「誰來晚餐」的雷千瑩，最後也分享這次拜訪心得，她開心表示，「其實我覺得他們（受訪家庭），也是滿正向跟樂觀地過他們的生活。那對我一個運動員來講，有時候也會遇到一些挫折跟失落，看到他們的態度跟觀念，也是我可以去學習的。」

雷千瑩笑說：「這次的拜訪我覺得是一種互相鼓勵、勉勵，然後再各自朝著夢想前進的一個體驗。」

「誰來晚餐14」每週五晚上9時於公視首播，亦同步於官方YouTube頻道直播。（編輯：張雅淨）1111221

#雷千瑩
#公視
#誰來晚餐14
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