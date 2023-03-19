謝國城盃少棒北市搶勝 郭勇志之子也開轟

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112年謝國城盃全國少棒錦標賽19日正式開打，台中市大仁國小好手郭宇恩（中）為中職富邦悍將隊投手教練郭勇志之子，單場3安，貢獻2分打點，助隊拿下本屆賽事首勝。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年3月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）謝國城盃少棒賽今天開打，上屆冠軍北市福林挑戰連霸，預賽首戰與金門中正交手，以12比0、5局拿勝；台中大仁隊長郭宇恩是郭勇志之子，今天敲出6年級第13轟，率隊擊敗新北興穀。

112年謝國城盃全國少棒錦標賽為LLB亞太區少棒賽國內選拔賽，總計15支球隊參賽，預賽採分組雙敗淘汰賽制，北市福林上屆奪冠，也一路打入LLB世界賽，最後拿下季軍，本屆力拚連霸。

北市福林預賽首戰與金門縣中正國小交手，1局下雖有得點圈有人攻勢，但沒有拿下分數，2局下把握機會搶分，靠著安打、失誤、犧牲觸擊、高飛犧牲打先拿2分，彭可群、楊閎宇再補上安打添分，取得3比0領先。

北市福林4局下攻勢再起，抓準對方投手控球有狀況，單局2安、3次四死球，一口氣再添4分拉開領先差距，5局下攻勢延續，靠著失誤、內野安打，彭可群、楊閎宇接連安打送回分數，張恩碩3分砲，一棒幫助球隊提前拿下比賽勝利。

台中市大仁國小今天首戰與新北市興穀國小交手，台中大仁陣中好手郭宇恩是現任中職富邦悍將隊投手教練郭勇志的兒子，郭宇恩今天打擊表現亮眼，單場3安、2局開轟，貢獻2分打點，率隊以13比3、4局拿下勝利。

郭宇恩表示，雖然爸爸球員時期是投手，但自己比較喜歡打擊，對長打能力有信心，升上6年級已經敲出13發全壘打，今天上場鎖定有把握的球打，抓到直球、很開心結果不錯。（編輯：張雅淨）1120319