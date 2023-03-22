棒球國際賽陸續登場 亞錦賽、U18亞青賽將在台開打

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中華棒協今天發布新聞稿表示，亞洲棒總執行委員會議中，確定明年U18亞洲青棒錦標賽由台灣主辦，亞洲棒總會長辜仲諒也盼透過各國棒球交流，未來能組成「亞洲大聯盟」。

亞洲棒總執行委員會議上週於東京的日本奧林匹克委員會總部大樓舉行，由亞洲棒總會長辜仲諒主持，他表示，影響全球3年多的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸遠離，全球各項活動恢復正常運作，多項國際棒球賽事及活動也恢復正常。

此次會議討論多項賽事及活動，包括第11屆U15亞洲青少棒錦標賽將於中國山東威海舉辦、第13屆東亞盃將於泰國登場、第3屆亞洲女子棒球錦標賽將於香港舉行。

2023年第30屆亞洲棒球錦標賽將在11月於台灣開打，同時通過明年第13屆U18亞洲青棒錦標賽將由台灣主辦。

辜仲諒的願景是與亞洲各國共組「亞洲大聯盟」，首要之務是協助各國鞏固基層棒球，提升球員、教練及裁判專業能力，他希望將棒球專業人才派往有需求的會員國，協助年輕棒球選手成長茁壯。

因應中國棒協的需求，亞洲棒總將協助中國推動棒球普及，擬以深圳、中山、廈門、杭州、紹興等城市為主要推廣起點，打造棒球重點發展區域，建設青少年培訓基地，引進專業人才及資源協助培訓裁判及教練等相關人員。

辜仲諒也拜會了日本棒壇重要人士及機構組織，包括日本學生野球協會常務理事暨事務局長內藤雅之、明治神宮野球場場長永渕義規、日本女子棒球聯盟會長山田博子、日本職棒球團，期吸取日本經驗以推升亞洲棒球實力。（編輯：張雅淨）1120322