亞錦賽中華隊5比4擊敗日本 睽違18年奪冠[影]

2019年亞洲棒球錦標賽冠軍戰20日晚間在台中洲際棒球場舉行，中華隊與日本隊交手，終場中華隊以5比4擊敗日本隊，奪下睽違18年的冠軍。中央社記者吳家昇攝 108年10月20日

（中央社記者謝靜雯台中20日電）2019年亞洲棒球錦標賽，中華隊冠軍戰與日本隊交手，中華隊攻守有表現，野手姜建銘想要打給爸爸看，關鍵超前安帶起士氣，劉致榮飆速穩守，率隊拿下睽違18年的亞錦賽冠軍。

亞洲棒球錦標賽冠軍戰今天在洲際棒球場舉行，中華隊預賽不敵日本隊，冠軍戰再與日本交手毫不畏戰，今天比賽兩隊一路緊咬，日本隊首局靠著安打、盜壘、失誤、高飛犧牲打先馳得點，中華隊2局追分，姜建銘二壘打、蕭帛庭選到保送，林瀚敲安，張進德清壘三壘打， 一棒送回3分，幫助球隊取得3比1領先。

日本隊2到4局各拿1分，4局打完，中華隊3比4落後，5局中華隊再起攻勢，靠著失誤、保送、姜建銘關鍵二壘打，一棒送回2分，再度領先。

中華隊先發投手鄧愷威今天3局沒有抓到出局數、壘上有人時提前退場，鄭祐豪接手中繼投1.1局失1分，4局1人出局、壘上有人時，王宗豪接手中繼，展現老經驗投手價值，中繼3.1局飆出7次三振、無失分，表現亮眼。

中華隊後援投手劉致榮，在7局2人出局登板後援，投2.1局僅被敲出1支安打，連飆5次三振，破150公里速球連發，最快球速158公里，讓日本隊打者直搖頭，成功替球隊守住勝利，也獲選大會最有價值球員（MVP）。

中華隊總教練李盈南表示，「很開心大家爭了一口氣，一直以來的努力，爭取到最好的成績」，不僅是與日本隊交手，此次中華隊每場比賽都打得戰戰兢兢，很開心得到最好的成果。（編輯：李亨山）1081020

2019年亞洲棒球錦標賽冠軍戰20日晚間在台中洲際棒球場舉行，中華隊與日本隊爭冠，終場中華隊以5比4擊敗日本隊，奪下冠軍。中央社記者吳家昇攝 108年10月20日

2019年亞洲棒球錦標賽冠軍戰20日晚間在台中洲際棒球場舉行，中華隊與日本隊交手，終場中華隊以5比4獲勝，奪下冠軍，中華隊開心歡呼。中央社記者吳家昇攝 108年10月20日

2019年亞洲棒球錦標賽冠軍戰20日晚間在台中洲際棒球場舉行，終場中華隊以5比4擊敗日本隊，拿下冠軍，球迷在場邊開心歡呼。中央社記者吳家昇攝 108年10月20日

2019年亞洲棒球錦標賽冠軍戰20日晚間在台中洲際棒球場舉行，中華隊與日本隊爭冠，中華隊姜建銘5局上打出帶有2分打點的2壘安打。中央社記者吳家昇攝 108年10月20日