劉致榮亞錦拿MVP 目標大聯盟會大谷翔平[影]

（中央社記者謝靜雯台中20日電）亞錦賽冠軍戰，中華隊投手劉致榮登板日本隊就絕望，後援飆速158公里率隊搶勝，拿MVP；回憶過去兩年辛苦復健，劉致榮情緒有些起伏，直言要努力到偶像大谷翔平打拚的舞台打球。

2019年亞洲棒球錦標賽冠軍戰，中華隊今天再度與日本隊交手，兩隊預賽曾經碰頭，當時中華隊後援投手劉致榮登板，讓日本隊教練團、球員眼睛一亮，今天冠軍戰中華隊7局1分領先時，壓上劉致榮後援，賽後日本隊的教練、球員直言：「看到他上來就知道要結束了」。

劉致榮後援投2.1局僅被敲出1支安打，連續飆出5次三振、無失分，率隊以5比4擊敗日本隊，拿下睽違18年的亞錦賽冠軍，獲選大會最有價值球員（MVP）。

劉致榮表示，預賽時與日本交手，使用比較多的直球，也知道日本隊一定會鎖定直球攻擊，今天直球、變化球狀況都很好，所以用變化球搭配，凸顯優勢，收到不錯的成效；他指出，賽前教練團就告知，今天登板任務是投完比賽，可以跟著學長一起拿下冠軍很高興，「有學長們帶領，不會有壓力，他們也要我享受比賽」。

劉致榮今天破150公里火球連發，這是兩年前的他完全沒有想過的，高中畢業時球速不到150公里，因為手傷，大學前兩年都沒能登板投球，僅以野手身分出賽，但他一直以美職天使隊「投打二刀」好手大谷翔平為目標，目標就是重回投手丘。

熬過兩年的復健、訓練，劉致榮的努力收到成果，今年暑假升上大三，重新回到投手丘，馬上飆速令人驚豔，他表示，「一路走來真的很不容易，但努力有了成果」，距離偶像大谷翔平的水準還有很大一段距離，「但我會繼續彌補不足，有一天，我也要到他打拚的舞台（大聯盟）打球」。（編輯：李亨山）1081020