睽違3年再登小巨蛋舞台 台師大林信寬喊好想贏

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）畢業於東山高中的林信寬3年前在台北小巨蛋最後2戰失利，今年率台師大挺進UBA大專籃球聯賽4強賽，將再度踏上小巨蛋舞台，他今天喊話，很想贏，而且要2連勝。

林信寬過去就讀東山高中高三時，曾率隊進軍台北小巨蛋，可惜4強賽先不敵泰山高中，後來季軍戰又輸給南山高中，最終以第4名作收。

「每次經過台北小巨蛋，都在想說什麼時候可以回來這邊打。」林信寬目前就讀於台師大大三，他今天出席UBA決賽記者會接受媒體聯訪時透露，前2年都在電視機前看台師大女籃在台北小巨蛋比賽，「很想回來這裡打，一直想找機會拚回來」。

林信寬今年總算如願，4強賽對手將是隊史手握3冠的健行科大，而台師大8強賽曾與健行碰頭，當時林信寬狂轟49分，締造生涯新高，也逼健行吞下8強賽首敗。

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111學年度UBA公開一級男、女子組4強決賽3月25至26日將在台北小巨蛋進行，林信寬睽違3年將再度登上小巨蛋舞台，他有心理準備，可能會被健行「嚴加看管」，他說：「不可能每場都得30、40分，有在想說如果不能得分，要怎麼幫助隊友，這是我在4強賽想做的事情。」

林信寬高中2次在小巨蛋比賽都輸球，他強調，還沒贏過，所以很想贏，而且還要是2連勝。（編輯：張雅淨）1120323