健行下半場甩開台師大糾纏 重返UBA冠軍戰

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111年學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級4強賽25日在台北小巨蛋登場，健行科大劉丞勳（左）全場攻下21分，率隊87比63擊退台灣師大，晉級冠軍戰。中央社記者張新偉攝 112年3月25日

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）健行科大今天在UBA大專籃球聯賽男子組4強賽，靠著第3節一波22比6攻勢拉開差距，加上劉丞勳全場13投8中、攻下21分，率隊87比63擊退台灣師大，繼108學年後再度重返冠軍戰。

111年學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級4強賽今天在台北小巨蛋登場，尋求隊史第4冠健行科大出戰台師大，身為頭號種子的健行，8強賽所吞下的唯一敗場，就是來自台師大，沒想到今天戰況與上回交手截然不同。

健行首節以26比17領先，劉丞勳就包辦過半分數、轟下15分，而台師大林信寬8強賽對健行曾狂飆49分，也在次節發威，個人單節進帳12分，包括半場壓哨三分球，將比分追成41比43。

台師大第3節防守出狀況，加上進攻手段過於單調，單節團隊僅得6分，反觀健行蔡宸綱、劉丞勳、丁冠皓攻勢多點開花，加上外籍史密斯掌握籃板優勢，健行3節打完取得65比47領先。

健行末節一度將差距拉開至30分，提前底定戰果，並陸續派上板凳球員磨練，最終以87比63獲勝。

健行率先搶下冠軍戰門票，繼108學年度後再度躋身冠軍戰行列，對手將是衛冕軍政治大學與世新大學之間的勝方。

健行劉丞勳今天攻下21分，包括3記三分球，抓下8籃板，史密斯拿下16分、16籃板，蔡宸綱13分、高錦瑋10分。

林信寬今天依舊一肩扛起台師大進攻重任，無奈命中率不佳，全場28投僅中9，繳出22分、9籃板、4助攻，未能幫助球隊拿下勝利。（編輯：龍柏安）1120325