世界12強棒球賽是否包「賽事」 蔡其昌：審慎評估

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中華職棒今天舉行開季宣傳活動，會長蔡其昌表示，感受到經典賽的餘溫尚在。被問起中職是否爭取負責明年世界12強棒球賽的賽事，蔡其昌說，中職負責組訓，賽事部分會審慎評估。

世界棒球經典賽落幕後，中職會長蔡其昌向體育署提出精進國家隊的組訓計畫，也提到中職負責棒球一級國際賽事的組訓，接下來就是要準備明年底的世界12強棒球賽。

此次經典賽賽事舉辦、賽程的安排也有不少討論聲音，中職今天在台北市立兒童新樂園舉行開季宣傳活動，蔡其昌接受媒體聯訪時，被問起聯盟是否有可能爭取12強的「賽事」主辦，他表示，目前權利金等都不明朗，還需要審慎評估。

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蔡其昌提到，此次經典賽聯盟動員所有人力，使勁所有力氣投入組訓，如果12強賽也採同樣規格的話，是否還有負責賽事部分的能量都還需評估和考量，現在滿腦子的想法就是希望組成最強的國家隊、希望可以打出更好的表現。

蔡其昌表示，經典賽後會提出精進國家隊的組訓計畫，也是從此次經典賽過程中發現尚有不足的部分，包括對於旅外球員的長期追蹤、近況掌握資訊，希望可以有更完整的資訊提供給選訓委員參考。（編輯：張雅淨）1120326