李宗漢關鍵三分球 世新逆轉擊退台師大奪UBA季軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

111年學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級季軍戰26日在台北小巨蛋登場，世新大學李宗漢（左）決勝節挺身而出，投進關鍵三分球，率隊以67比64逆轉奪勝、拿下季軍。中央社記者張新偉攝 112年3月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北26日電）111年學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級季軍戰今天在台北小巨蛋登場，世新大學李宗漢決勝節挺身而出，並投進關鍵三分球，率隊以67比64逆轉擊敗台師大，拿下季軍。

台師大4強賽昨天不敵健行科大，今天在季軍戰碰上擁有3名外籍生助陣的世新大學。

台師大林信寬繼續扮演進攻要角，團隊首節15分中，個人就包辦10分，率隊取得15比12領先，次節台師大林韋愷、魏芃禾輪流在外線飆分，半場結束將比分拉開至35比25。

世新「超級新人」陳將双儘管第3節因扭傷腳而退場治療，但團隊士氣未受影響，克服16分落後，追成只剩1分差。

兩隊決勝節上演拉鋸戰，林信寬連續飆進三分球，與世新李宗漢互別苗頭，而李宗漢倒數1分01秒再度投進三分球逆轉比分，加上奈及利亞籍外籍生沙巴斯丁上籃追加分數，最終世新以3分差險勝，收下季軍。

世新李宗漢表現搶眼，攻下全隊最高15分，其中10分集中在決勝節；台師大林信寬狂飆27分，包括決勝節獨攬13分，可惜依舊功虧一簣。（編輯：管中維）1120326

影片來源：SSUtv Sports

111年學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級季軍戰26日在台北小巨蛋開打，世新大學（藍衣）終場以67比64擊敗台師大，逆轉奪勝收下季軍獎盃，球員開心不已。中央社記者張新偉攝 112年3月26日

111年學年度UBA大專籃球聯賽26日在台北小巨蛋進行公開男一級季軍戰，世新大學靠著李宗漢（背號4號）決勝節挺身而出，終場以67比64逆轉勝，拿下本屆季軍。中央社記者張新偉攝 112年3月26日

台師大男籃隊前鋒林信寬（前右）生涯在台北小巨蛋6戰全敗，26日在111學年度UBA大專籃球聯賽季軍戰對上世新大學，原有機會贏球卻被逆轉，讓他相當懊惱。中央社記者張新偉攝 112年3月26日