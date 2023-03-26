陳冠偉國際賽首K印象最深 經典賽洗禮盼再精進

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中華職棒26日在台北市立兒童新樂園舉行2023年新球季開季宣傳活動，味全龍隊由球員陳冠偉代表出席，他也喊出本季目標，希望可以打入季後賽、幫助球隊贏球。中央社記者吳家昇攝 112年3月26日

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職味全龍投手陳冠偉首度披上國家隊球衣，此次經典賽出賽印象最深刻的是張育成的滿貫砲，個人表現則是對巴拿馬投出生涯國際賽首K，他盼持續精進、有自信未來能封鎖國外好手。

中華職棒今天舉行開季宣傳活動，味全龍隊投手陳冠偉出席喊出本季目標，希望可以幫助球隊打入季後賽、幫助球隊贏球。

此次世界棒球經典賽是陳冠偉首度入選國家代表隊，陳冠偉在預賽首戰對巴拿馬比賽中繼登板，投0.2局被敲3支安打，投出1次三振、失掉2分責失分，無關勝敗；對古巴隊比賽也有中繼登板，投1.2局被敲2支安打，失掉1分責失分，也是無關勝敗。

陳冠偉表示，國際賽首場登板，對巴拿馬比賽時在場下準備了很久，一直想怎麼對決打者，上場反而綁手綁腳，後來才慢慢放開，國際賽都會有很多情蒐資料，想辦法了解打者的習性，上場就照著自己的步調和投球模式。

首度國際賽就是面對經典賽這麼高層級的比賽，陳冠偉表示，包括體力、球速、身體的強度都還需要提升，也很有信心，只要持續增進技術，相信未來再於一級國際賽事遇到各國好手時，應該有能力可以壓制對手。

被問起經典賽哪個片刻印象最深刻，陳冠偉表示，是張育成打荷蘭滿貫砲，全隊都很振奮，至於個人表現印象最難忘的片刻，則是對巴拿馬比賽三振打者阿拉烏斯（Jonathan Arauz），那是個人棒球生涯國際賽首K，他笑說：「當下自己有嚇一跳，也覺得很神奇。」

結束經典賽後，陳冠偉將近2週沒有實戰投球，他表示，接下來官辦熱身賽應該會出賽；至於未來國際賽如果球技有進步，當然也會想要爭取再拚國家隊。（編輯：張雅淨）1120326