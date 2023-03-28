海碩網球系列賽 恐連4年停辦

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）海碩國際網球系列賽過去3年都停辦，中華民國網球協會顧問劉中興今天表示，今年舉辦可能性不高，預計7月確定後將對外公告。

海碩國際網球系列賽為台灣網壇年度盛事，包含男、女網賽事，2020年至2022年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊而停擺，即使疫情趨緩，今年復辦機會也不大。

劉中興今天出席2023台塑燃星計畫暨台塑未來之星記者會接受媒體聯訪時表示，過去3年亞洲區賽事受疫情影響，世界職業網球協會（ATP）現在要求各國舉辦賽事必須連續舉辦2週，但因今年適逢世大運、亞運以及國內全運會賽事，「如果要連續舉辦2週，我們今年舉辦可能性就非常非常低」。

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女網部分，劉中興指出，世界女子職業網球協會（WTA）因彭帥事件，賽事暫未重返中國，「WTA是希望我們辦，但如果中國賽沒有恢復，歐美選手到亞洲參加挑戰賽可能性就會降低，我們不希望以往比賽陣容受到影響，來的選手水準未達預期 」。

劉中興透露，還在與ATP、WTA確認，預計7月底公告，屆時可能男、女網賽事都取消，但也有可能僅舉辦男網比賽，目前已先預訂比賽場地，但如果不辦，必須盡快取消。他說，由於台北小巨蛋、高雄巨蛋檔期都非常滿，若後續沒有合理取消預訂理由，可能也會面臨罰款問題。（編輯：張雅淨）1120328