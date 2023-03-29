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經典賽台灣隊不同了 郭泓志笑言以前只有王建民帥

2023/3/29 17:09（3/29 18:01 更新）
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具旅美資歷的退役棒球好手郭泓志（圖）29日出席全國社區學生棒球大賽記者會，提到有關注今年世界棒球經典賽，稱讚球員張育成是很厲害的選手，也指出台灣隊不能只靠一個人，大家團體合作最重要。中央社記者謝靜雯攝 112年3月29日
具旅美資歷的退役棒球好手郭泓志（圖）29日出席全國社區學生棒球大賽記者會，提到有關注今年世界棒球經典賽，稱讚球員張育成是很厲害的選手，也指出台灣隊不能只靠一個人，大家團體合作最重要。中央社記者謝靜雯攝 112年3月29日
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（中央社記者謝靜雯台北29日電）退役球星郭泓志出席社區棒球記者會，談起今年世界棒球經典賽，他稱讚張育成表現亮眼，但棒球不能只靠一個人，還開玩笑說現在的台灣隊不一樣了，「以前只有王建民一個人帥」。

具有旅美資歷的退役好手郭泓志今天出席全國社區學生棒球大賽記者會，他提到有關注今年世界棒球經典賽，稱讚張育成是很厲害的選手，這幾年看張育成出賽畫面就知道是很有力量的球員，但台灣隊不能只靠一個人，大家團體合作最重要。

郭泓志過去國際賽經驗也很豐富，曾打過2006年、2013年經典賽。此次經典賽台灣隊投手群表現受到較多討論，郭泓志直言，「投手真的很辛苦」，無法輕易用一場比賽的結果評斷好壞，中繼投手也是比賽的靈魂關鍵。

郭泓志解釋，經典賽有投手用球數限制，影響每名投手的定位和角色，這次台灣隊的教練團已經做得很好了，對球員來說，在台灣打這麼大型的比賽，要面對民眾很高的期待，心理壓力也會比較大，都希望能夠慢慢克服，相信未來的台灣隊會越來越好。

看本屆的經典賽，郭泓志直言勾起不少回憶，也希望未來有機會可以盡自己的力量幫助年輕球員，分享經驗給他們。至於有沒有看見台灣隊的不同，郭泓志笑說：「台灣隊不一樣了，帥哥變得比較多，以前只有王建民一個帥。」（編輯：張雅淨）1120329

#郭泓志
#台灣隊
#張育成
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