社區學生棒球賽30日起報名 沙子宸鼓勵享受棒球

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112年全國社區學生棒球大賽30日將開始報名，今年增設U15層級及女子組賽事，社區棒球隊出身的旅美球員沙子宸（後左）出席分享心路歷程，並和與會來賓合影。中央社記者謝靜雯攝 112年3月29日

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）112年全國社區學生棒球大賽將於30日開始報名，此次增設U15層級及女子組賽事，社區棒球出身的旅美球員沙子宸分享心境，發自內心享受打棒球的快樂，將成為很棒的回憶。

全國社區學生棒球大賽去年首度舉辦，分U10、U12兩個層級，吸引89支球隊報名參賽，今年增設女子組U12、U15層級賽事，以及U15混合組賽事，期待參賽隊伍再提升；本屆全國社區學生棒球大賽報名期間為3月30日至4月14日。

今天開賽記者會請到退役球星郭泓志、旅美奧克蘭運動家隊投手沙子宸出席，郭泓志笑說，自己過去打球是被逼出來的，但社區棒球很不同，看到小球員們為了對棒球的興趣和熱忱在場上開心揮灑，家長也陪同成長是很棒的事情。

郭泓志分享，兒子才4歲多，因為沒有看過自己比賽，對棒球比較沒有興趣，反而是女兒對棒球有興趣，如果未來小孩有興趣打社區棒球一定全力支持，還笑說：「如果他們打不好，我就下去幫他們投2顆。」

沙子宸出席記者會意義很不同，他在國小、國中都是打社區球隊，直到高中才接受正規棒球訓練，是社區球隊出身成功旅美第一人。

沙子宸表示，記者會上許多球隊過去自己打社區棒球時有遇過，當初打社區球隊時沒想過有一天可以成為職業選手，每週都很期待練球、比賽，很想要變強，發自內心的因為打棒球覺得快樂、不是被逼的。

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沙子宸也勉勵小球員們不用想太多，現在這個階段好好享受棒球時光，相信會成為很棒的回憶。台灣世界少棒聯盟理事長黃英華也提到，社區棒球小球員們天真的笑容，家長們賣力為小孩加油打氣，這就是推動社區棒球運動的最大回饋與感動。

本屆比賽將在6月3、4、10、11、18日連續3個週末，於全國各地進行預賽，挑選出各組晉級全國賽的隊伍，7月8日在台中市進行全國賽開幕典禮、園遊會及趣味競賽，7月9、15、16日利用連續2個週末進行全國賽，各隊爭取冠軍頭銜。（編輯：張雅淨）1120329