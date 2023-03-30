中信兄弟本季轉播電視、網路都有 MOD還設專區

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中華職棒即將於4月1日開打，中信兄弟隊今天宣布本季轉播平台，包括有線台緯來、網路平台Twitch中信兄弟官方頻道等，特別的是MOD還設了中信兄弟專區，按990即可收看。

中職本季開幕戰將在4月1日於洲際棒球場點燃戰火，由中信兄弟在主場迎戰樂天桃猿隊，隔天兄弟則繼續在洲際與味全龍隊交手，目前連2場洲際賽事的內野位置都已完售，要拚滿場。

兄弟本季轉播平台部分，球團今天宣布，中華電信特別開了MOD「中信兄弟」專區，將於4月1日上架。凡MOD客戶皆可享有「上半季」限時免費收視服務，只要透過MOD路徑「首頁（第二列）—中信兄弟」或快速鍵990即可收看中信兄弟主場賽事直播。

有線台部分，持續由緯來電視台轉播；網路OTT平台部分，則有中華職棒官方的CPBL TV，還有兄弟球團經營的Twitch中信兄弟官方頻道，除了固定主播、球評群，今年還邀請到緯來的主播群「外援」。（編輯：李亨山）1120330