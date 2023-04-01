中職開幕戰張志豪先發守一壘 林志綱扮演工具人角色

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台中1日電）中華職棒開幕戰今天在洲際棒球場點燃戰火，由於中信兄弟主力一壘手許基宏受傷缺陣，今天一壘由張志豪先發；教頭林威助也指出，林志綱是工具人角色，捕手、內外野都可以。

兄弟開季一軍27人名單僅帶了25人，包含洋投德保拉及洋砲福來喜，兄弟總教練林威助今天賽前受訪時表示，「有些是不上場名單，還不用這麼早帶。」這次開季兄弟帶了許多年輕新秀，像是林志綱、黃韋盛、曾頌恩等人。

林威助指出，開季名單是看選手的近況，各教練部門討論出來的陣容，不過畢竟開幕戰是120場裡面的第1場而已，他說：「之後不可能都是這個陣容，二軍這邊也有很多我們需要的球員，讓他們多一點調整。」

目前由於許基宏受傷開刀，兄弟一壘有張志豪、曾頌恩等人競爭，今天開幕戰對上樂天桃猿的賽事，由張志豪先發守一壘。林威助坦言，目前看起來一壘穩定的選手比較少，「畢竟基宏守備滿好的，打擊也是中心棒次，他受傷後誰要去守這個位置，目前一系列比賽看下來，還沒有說很穩定的選手出來。」

原本兄弟的外野手曾頌恩本季會以一壘為主，他表示，今年春訓從早到晚都會特守，練習量多、比賽就比較不會怯場，「再累也不會喊苦。」曾頌恩指出，林威助特別叮嚀他今年就是要競爭一壘，曾頌恩說：「上來一軍就是要打仗，沒有調整空間，會盡力完成教練給我的任務。」

捕手兄弟則是帶了福來喜與高宇杰2人，不過在內野手名單的林志綱也可以蹲捕。林威助指出，林志綱主要擔任工具人角色，「捕手、內野、外野都可以，代跑甚至代守也都可以，不能說沒有一個捕手在後面cover，會比較有安全感。」林志綱在去年就有開始練捕手，今年春訓也有特別加強練習。（編輯：陳政偉）1120401