更多編輯台推薦新聞：
奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界
文化

奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見
生活

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇花路廊南下每小時交通量逾千輛 估晚間9時車流漸紓解
首頁 / 運動

放棄二刀流專心練野手 宋晟睿：很好的選擇

2023/4/1 18:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台中1日電）中職中信兄弟宋晟睿本季首度開季一軍出發，他今年春訓與球團討論之後，決定放棄「二刀流」，專心練野手，他今天直言是「很好的選擇」，現在自己心態更成熟、打擊也更進步。

年僅20歲的宋晟睿在2020年季中加入職棒，前2年以野手身分獲得不少一軍機會，不過之前仍一直有「投打二刀流」的打算。但今年春訓首日，中信兄弟球團就宣布宋晟睿暫時會放棄二刀流，讓他專心往野手發展，今年就順利入選開季一軍名單。

談到這個決定，宋晟睿今天接受訪問時表示，「覺得自己做了很好的選擇，專注在野手、不會去想說要當投手，可以補足自己的不足，希望可以維持，有機會上場就好好表現給教練、球迷看。」宋晟睿也認為，今年自己心態比起前2年成熟很多，已經不會想太多，「以前會去想說打不好要怎麼辦。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

宋晟睿在春訓打擊手感火燙，官辦熱身賽出賽9場，打擊率達4成50，他指出，現在比較知道要怎麼調整，狀況好怎麼去維持、狀況不好時怎麼去改善；他也指出，現在擊球比較紮實，還有2好球之後的攻擊、纏鬥方面都有進步。本季宋晟睿會積極挑戰盜壘，盼能提升成功率。

得知自己開季從一軍出發，宋晟睿非常期待但也希望保持平常心，「如果一下太興奮，會讓自己在球場上表現有落差，對自己有信心。」（編輯：李亨山）1120401

#宋晟睿
#中信兄弟球團
#春訓
宋晟睿
兄弟與韓職培證英雄隊交手 宋晟睿開轟手感燙中信兄弟打隊內練習賽 張志豪等6人開轟
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族