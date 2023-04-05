張育成大聯盟新賽季首度先發 安打未開張

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（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）效力美國職棒大聯盟波士頓紅襪的張育成新賽季首度先發，今天主場迎戰前東家匹茲堡海盜隊，2打數沒有安打。紅襪打擊低迷，終場1比4不敵海盜，系列賽前2戰都吞敗。

紅襪本季前4場比賽，張育成主要在賽事尾聲代跑、代守，唯一打席遭三振。這場比賽他擔任先發第9棒，取代前4場先發但打擊不振的阿洛尤（Christian Arroyo）鎮守二壘。

張育成3局下首打席遭三振。5局下，他在隊友攻占二壘後擊出三壘方向強勁反彈球，但未穿出防線，遭刺殺出局。張育成7局下在隊友以安打進占得點圈後被換下，代打的阿洛尤隨後遭三振，紅襪攻勢瓦解。

紅襪此役被康崔拉斯（Roansy Contreras）等海盜投手壓制，僅敲4支零星安打，1局下靠第4棒吉田正尚內野滾地球送回三壘跑者後就未再進帳分數。

海盜2局上反攻，裴智桓在隊友不死三振後揮出越過芬威球場左外野「綠色怪物」的2分砲，這位23歲韓籍球員大聯盟首轟出爐。海盜主將雷諾茲（Bryan Reynolds）3局上追加一發陽春砲，本季累積4轟，暫居大聯盟全壘打王。

雷諾茲7局上再度建功，以安打送回二壘上的跑者，連2戰繳出單場3安「猛打賞」表現。

27歲的張育成上季先後效力克里夫蘭守護者、海盜、坦帕灣光芒和紅襪隊，季後未獲紅襪續約。但紅襪內野大將史托瑞（Trevor Story）年初開刀治療右肘後預計長期缺陣，促使紅襪2月中以大聯盟合約簽回內野4個守備位置都能勝任的張育成。

張育成3月在台灣參加世界棒球經典賽（WBC）時火力全開，16打數擊出7支安打，包括2發全壘打，榮獲預賽A組最有價值球員（MVP）、賽事最佳陣容一壘手。

張育成3月下旬返美投入大聯盟春訓，成功擠進紅襪開季26人名單，2019年季中登上大聯盟後連4季打進開季名單。但新賽季首週張育成發揮空間有限，本季首安還要再等等。（編輯：郭中翰）1120405