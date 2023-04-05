更多編輯台推薦新聞：
印尼足球捲入政治風暴 球員淪為政客利益下犧牲者
國際

印尼足球捲入政治風暴 球員淪為政客利益下犧牲者

川普3起封口費案被控34項重罪 一次看懂案件經過
國際

川普3起封口費案被控34項重罪 一次看懂案件經過

影片／日本8336公尺深海蝸牛魚獲金氏紀錄 專家：接近魚類生存極限
國際

影片／日本8336公尺深海蝸牛魚獲金氏紀錄 專家：接近魚類生存極限

大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆
運動

大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職4/300
首頁 / 運動

陳傑憲2分砲助統一獅勝味全龍 陳韻文130次救援破中職紀錄[影]

2023/4/5 21:03（4/5 21:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒統一獅隊終結者陳韻文（圖）5日拿下生涯第130次救援成功，樹立新「陳韻文障礙」，成為中職救援王。他說，很高興幫球隊拿勝，也謝謝隊長陳傑憲全壘打及隊友讓他有救援成功機會。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年4月5日
中華職棒統一獅隊終結者陳韻文（圖）5日拿下生涯第130次救援成功，樹立新「陳韻文障礙」，成為中職救援王。他說，很高興幫球隊拿勝，也謝謝隊長陳傑憲全壘打及隊友讓他有救援成功機會。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年4月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北5日電）中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天在高雄市澄清湖棒球場，第3局靠隊長陳傑憲逆轉2分砲，終場以3比1勝味全龍隊，27歲終結者陳韻文也以130次救援成功樹立中職新障礙。

龍隊1局上率先展開攻勢，郭天信選到保送後成功盜上二壘，接著隊友林智勝敲出安打送回1分，但3局下獅隊靠陳傑憲從龍隊郭郁政手中轟出2分全壘打，一舉超前比分；6局下獅隊林祖傑敲安打後盜上二壘，之後隊友胡金龍敲安打再送回1分，最後獅隊3比1奪下2連勝。

獅隊推洋投克維斯（Keyvius Nathaniel Sampson）先發，用82球投5局，被敲出3支安打，出現4次保送，送出5次三振，失掉1分，奪下勝投；施子謙接著投1局沒失分，江承峰投0.2局被敲1支安打，出現2次保送，一度面臨滿壘危機，但之後交由劉軒荅登板化解。

獅隊第8局派邱浩鈞中繼投1局無失分，第9局陳韻文登場演出3上3下，連2天拿下救援成功，先在昨天以129次追平獅隊總教練林岳平的生涯救援成功紀錄，這場更樹立130次救援成功「陳韻文障礙」，成為中職救援王。

陳韻文賽後接受現場主持人訪問時表示，去年就想破紀錄但破不了，今年一次「討回來」。賽前很緊張、期待，很高興幫球隊拿下勝利，也謝謝陳傑憲全壘打及隊友讓他有救援成功機會。

獲選單場最有價值球員（MVP）的陳傑憲表示，這3場手感不是很好，還在適應季賽感覺，這2天是因為隊友，他才有勝利打點機會；目前球隊年輕選手很多，他身為中生代會幫他們，並與老將配合，希望團隊愈來愈好，拿下愈來愈多勝利。（編輯：李明宗）1120405

中華職棒5日在高雄澄清湖球場由統一獅隊迎戰味全龍隊，獅隊3局靠著隊長陳傑憲（右）敲出逆轉2分砲，終場就以3比1奪下2連勝。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年4月5日
中華職棒5日在高雄澄清湖球場由統一獅隊迎戰味全龍隊，獅隊3局靠著隊長陳傑憲（右）敲出逆轉2分砲，終場就以3比1奪下2連勝。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年4月5日
中華職棒統一獅隊終結者陳韻文（前右）5日對戰味全龍，第9局演出3上3下無失分，奪生涯第130次救援成功，也超越現任獅隊總教練林岳平（前左）紀錄，成為中職救援王。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年4月5日
中華職棒統一獅隊終結者陳韻文（前右）5日對戰味全龍，第9局演出3上3下無失分，奪生涯第130次救援成功，也超越現任獅隊總教練林岳平（前左）紀錄，成為中職救援王。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年4月5日
影片來源：CPBL 中華職棒
#陳韻文
#救援王
#陳傑憲
延伸閱讀
中職最「轟狂」紀錄受矚目 林智勝300發全壘打差一步中職裁判尤志欽誤判沒收富邦悍將得分 懲處降二軍調整彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
陳韻文
陳韻文追平林岳平紀錄 129次救援成功並列中職最多[影]「薪傳」青銀素人共舞 跨世代合作彼此多了理解
陳傑憲
陳傑憲期許本季「靜心盡力」 帶領球隊奪佳績回顧經典賽種種 陳傑憲哽咽：穿這件球衣很不容易
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
悍將劉俊豪先發守游擊 跟學長王勝偉多請教