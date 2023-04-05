陳傑憲2分砲助統一獅勝味全龍 陳韻文130次救援破中職紀錄[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒統一獅隊終結者陳韻文（圖）5日拿下生涯第130次救援成功，樹立新「陳韻文障礙」，成為中職救援王。他說，很高興幫球隊拿勝，也謝謝隊長陳傑憲全壘打及隊友讓他有救援成功機會。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年4月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北5日電）中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊今天在高雄市澄清湖棒球場，第3局靠隊長陳傑憲逆轉2分砲，終場以3比1勝味全龍隊，27歲終結者陳韻文也以130次救援成功樹立中職新障礙。

龍隊1局上率先展開攻勢，郭天信選到保送後成功盜上二壘，接著隊友林智勝敲出安打送回1分，但3局下獅隊靠陳傑憲從龍隊郭郁政手中轟出2分全壘打，一舉超前比分；6局下獅隊林祖傑敲安打後盜上二壘，之後隊友胡金龍敲安打再送回1分，最後獅隊3比1奪下2連勝。

獅隊推洋投克維斯（Keyvius Nathaniel Sampson）先發，用82球投5局，被敲出3支安打，出現4次保送，送出5次三振，失掉1分，奪下勝投；施子謙接著投1局沒失分，江承峰投0.2局被敲1支安打，出現2次保送，一度面臨滿壘危機，但之後交由劉軒荅登板化解。

獅隊第8局派邱浩鈞中繼投1局無失分，第9局陳韻文登場演出3上3下，連2天拿下救援成功，先在昨天以129次追平獅隊總教練林岳平的生涯救援成功紀錄，這場更樹立130次救援成功「陳韻文障礙」，成為中職救援王。

陳韻文賽後接受現場主持人訪問時表示，去年就想破紀錄但破不了，今年一次「討回來」。賽前很緊張、期待，很高興幫球隊拿下勝利，也謝謝陳傑憲全壘打及隊友讓他有救援成功機會。

獲選單場最有價值球員（MVP）的陳傑憲表示，這3場手感不是很好，還在適應季賽感覺，這2天是因為隊友，他才有勝利打點機會；目前球隊年輕選手很多，他身為中生代會幫他們，並與老將配合，希望團隊愈來愈好，拿下愈來愈多勝利。（編輯：李明宗）1120405

中華職棒5日在高雄澄清湖球場由統一獅隊迎戰味全龍隊，獅隊3局靠著隊長陳傑憲（右）敲出逆轉2分砲，終場就以3比1奪下2連勝。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年4月5日

中華職棒統一獅隊終結者陳韻文（前右）5日對戰味全龍，第9局演出3上3下無失分，奪生涯第130次救援成功，也超越現任獅隊總教練林岳平（前左）紀錄，成為中職救援王。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年4月5日