背號退休是無比榮耀 彭政閔：有很多球員值得

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台中2日電）中華職棒中信兄弟今天為彭政閔舉辦背號23號引退儀式，為中信兄弟球團第一人。彭政閔表示，背號退休對球員來說是無比榮耀，林智勝等其他球員也值得這樣的尊重。

彭政閔在中職球員生涯奮鬥19年，在2019年引退，之後轉任球團副領隊，兼任農場主管。中信兄弟球團今天幫彭政閔舉辦背號引退相關活動，在賽前背號引退儀式中，洲際全場球迷唱起彭政閔的應援歌，讓他感動直呼：「好久沒聽到這個應援曲了。」

彭政閔致詞時表示，背號退休對球員來講是無比榮耀，在場也有很多教練、球員值得這樣的待遇，像是味全龍總教練葉君璋、還在打球的林智勝，以及兄弟資深球員周思齊等人。

彭政閔除了與兄弟全部隊職員擁抱，在場邊熱身的林智勝也跑進場中給予彭政閔擁抱。

彭政閔接受聯訪時談到林智勝表示：「不管是以前在隊上、國際賽都是老朋友、老戰友，大家都相知相惜。」彭政閔也強調，或許台灣職棒發展沒有像國外這麼歷史悠久，「但是接下來一定會發展得更好，有更多球員可以得到這樣的榮耀，很多球員都值得這樣做。」

彭政閔感謝中信兄弟球團幫他引退背號，也感謝自己的努力和付出讓大家看到、肯定，希望有更多球員得到這樣的榮譽。

彭政閔並感謝支持他的球迷，雖然退休了，還是幫他加油，且有很多人從昨晚就開始排隊，「今天頂著大太陽一起參與這個盛會，非常感謝他們。」

「恰爸」今天也到洲際球場，彭政閔笑說，這是爸爸睽違4年來到球場，近幾年爸爸都待在家裡，「有時候會幫我看高中的比賽，擔任球探的工作」。（編輯：管中維）1120402