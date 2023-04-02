彭政閔背號引退賽前活動 球迷徹夜排隊搶商品[影]

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（中央社記者楊啟芳台中2日電）中職中信兄弟隊今天在洲際棒球場舉辦Forever 23「恰恰」彭政閔背號引退活動，為了搶購限量相關商品，兄弟球迷昨晚就開始排隊，彭政閔也特別在場外舉辦見面會，揭曉等比樂高。

彭政閔於2001年以選秀狀元之姿加盟中華職棒，直到2019年卸下球員身分，轉任球團副領隊、兼任農場主管。彭政閔的球員生涯中，在中職及各大國際賽事的表現皆有目共睹，生涯出賽1800場，敲出2044支安打，轟出192支全壘打。

中職昨天於洲際進行開幕戰，今天兄弟隊繼續在洲際球場進行比賽，與味全龍隊交手，賽前特別在場外舉行了許多彭政閔背號引退相關活動。為了搶購背號引退的限量紀念商品，有球迷從昨晚就開始排隊，今天一開放球迷進場，就有大批人潮奔跑搶買商品。

中華職棒中信兄弟隊2日在台中舉辦Forever 23「恰恰」彭政閔背號引退活動，許多球迷為搶購限量紀念商品，衝刺入場。中央社記者鄭清元攝 112年4月2日

此外，賽前在場外的活動揭曉了彭政閔的一比一等比樂高，由彭政閔親自見證，他笑說：「球衣顏色最像。」之後彭政閔也舉行球迷見面會、拍照會等活動，與大批身穿23號球衣的球迷互動。

談到目前轉換身分、以農場主管的角色在球隊，彭政閔表示，「跟當球員時的想法不太一樣，更認識棒球、深入研究棒球，當然還有很多東西要去學，會繼續鑽研得更透徹，回饋給愛棒球的人。」

彭政閔也指出，「我們每個球員在二軍的訓練很苦，從早練到下午，有時候比完賽就傍晚5、6點了，也希望他們盡量不要待在二軍，如果在二軍就用嚴格的方式培養他們，希望他們在二軍受的苦在一軍發揮出來。」（編輯：張雅淨）1120402

影片來源：攝影看世界

中華職棒中信兄弟隊2日在台中洲際棒球場舉行Forever 23「恰恰」彭政閔背號引退活動，為兄弟球團第一人引退背號，許多球迷到場搶購限量商品，排隊人龍綿延。中央社記者鄭清元攝 112年4月2日

中華職棒中信兄弟隊2日在台中洲際棒球場舉行「Forever 23彭政閔背號引退活動」，許多球迷耗時排隊只為搶購紀念商品。圖為球迷穿著紀念球衣，開心秀出紀念球。中央社記者鄭清元攝 112年4月2日

中華職棒中信兄弟隊2日在台中洲際棒球場舉行Forever 23「恰恰」彭政閔背號引退活動，許多球迷在球場入口處排隊，準備搶購限量紀念商品。中央社記者鄭清元攝 112年4月2日