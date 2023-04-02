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彭政閔背號23引退 王威晨回想起有感觸一幕

2023/4/2 16:15
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（中央社記者楊啟芳台中2日電）中職中信兄弟隊今天在洲際棒球場舉辦Forever 23彭政閔背號引退活動，談到彭政閔背號引退，兄弟隊長王威晨回想起首次跟彭政閔一起守備時，看到他身後的背號「23」相當有感觸。

「中職先生」彭政閔在2019年卸下球員身分，轉任球團副領隊、兼任農場主管，時隔3年多兄弟球團幫彭政閔的背號23辦引退儀式，為中信兄弟球團第一人。

兄弟現任隊長王威晨是在2015年加入兄弟，因此有跟彭政閔當過隊友，王威晨回憶，第一次跟彭政閔一起在場上守備是在2017年總冠軍賽，當時他守二壘、彭政閔守一壘，「那時候恰哥受傷，但為了打比賽傷癒歸隊，那時候我在二壘看到他的背號感觸很深，到現在都還印象深刻。」

因為爸爸王光輝的關係，王威晨從小就跟彭政閔有接觸，結果最後如願當隊友，王威晨說：「想說終於跟『外星人』同一隊了，很難忘。」他也笑說：「看我以後能不能跟隊友的小孩同隊。」彭政閔退休後，在國家隊當教練時也特別照顧王威晨，讓王威晨笑言對彭政閔的感情從「叔叔」變成「爸爸」。

想起2019年彭政閔的引退儀式，王威晨回憶起當時心中非常激動，想到彭政閔之後不能當球員了感到很悲傷。不過今天的背號23引退活動，王威晨說：「是很開心的氣氛！今天是很榮耀的，背號引退是一個很棒的成就，而且還是中信兄弟第一人。」（編輯：張雅淨）1120402

#彭政閔
#王威晨
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