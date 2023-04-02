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林智勝直言贏球比300轟重要 繼續打就有機會

2023/4/2 22:04（4/2 22:22 更新）
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中華職棒味全龍隊林智勝生涯累計299支全壘打，300轟里程碑指日可待，他2日在台中洲際球場迎戰中信兄弟隊，敲出2支安打，可惜未能開轟。中央社記者鄭清元攝 112年4月2日
中華職棒味全龍隊林智勝生涯累計299支全壘打，300轟里程碑指日可待，他2日在台中洲際球場迎戰中信兄弟隊，敲出2支安打，可惜未能開轟。中央社記者鄭清元攝 112年4月2日
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（中央社記者楊啟芳台中2日電）中職味全龍隊今天7比5擊敗中信兄弟隊，林智勝5打數敲出2支安打，但沒有全壘打產出，生涯全壘打數仍停在299。林智勝表示，贏球永遠都比較重要，只要繼續打就有機會。

今年開季前，41歲的林智勝生涯全壘打數已到299支，因此本季每一場比賽都有機會達成史無前例的300轟里程碑。不過，味全龍今天在洲際棒球場對上中信兄弟的本季首戰，林智勝敲出2支一壘安打，沒有全壘打演出，300轟要再等等。

賽後，林智勝表示，「其實沒有想那麼多，愈早打出來當然會很開心，但是今天贏球永遠都比300轟還重要，因為300轟只是在球員生涯中一個很好的紀錄，只要繼續打球就有機會。」

雖然林智勝在官辦熱身賽手感並不好，他說，「我只要有那種比賽氛圍存在就好，今天想辦法把球擊強、把球看清楚，有安打就是賺到。」

林智勝今天在第8局敲出右外野強勁飛球，不過遭到中信兄弟隊右外野手陳文杰美技接殺，林智勝表示，「文杰撲到那顆真的要給他掌聲，當下打出去200%覺得是安打。」

今天賽前兄弟球團為「恰恰」彭政閔舉辦背號引退儀式，彭政閔致詞時也特別提到，日後林智勝也值得背號退休，林智勝在賽前儀式還跑進場內擁抱彭政閔。賽後林智勝說，「要恭喜恰恰，陳金鋒之後他是第2個（背號退休）。」（編輯：戴光育）1120402

#林智勝
#彭政閔
#陳文杰
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