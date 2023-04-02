劉基鴻轟3分砲單場敲4安 味全龍本季首戰奪勝[影]

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（中央社記者楊啟芳台中2日電）中職今天在洲際棒球場的賽事，味全龍隊全場敲出16支安打，其中劉基鴻敲出3分砲、演出單場4安表現，龍隊本季首戰以7比5擊敗中信兄弟，劉基鴻對上泰樂也成功復仇。

龍隊在2局上展開攻勢，陳品捷選到保送後，劉基鴻、林孝程、高孝儀接連敲出安打攻下1分，李凱威再擊出高飛犧牲打，取得2比0領先；雖然兄弟在3局下靠著福來喜轟出陽春砲追回1分，不過5局上龍隊的劉基鴻轟出3分全壘打，一棒拉開比分。

影片來源：CPBL 中華職棒

中華職棒新賽季，味全龍隊首戰在台中客場對上中信兄弟隊，龍隊劉基鴻（左）5局轟出3分砲，回到休息區與隊友開心擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 112年4月2日

中華職棒全新球季展開，中信兄弟隊2日繼續在主場台中洲際球場出賽，迎戰味全龍隊，兄弟洋將福來喜（Francisco Peña）（右）3局轟出陽春砲，回到休息區與隊友比手勢慶祝。中央社記者鄭清元攝 112年4月2日

兄弟在6局下反攻得2分，不過龍隊在7局上把分數要回來，郭天信、林智勝敲安打後，陳品捷擊出高飛犧牲打得1分，劉基鴻、林孝程再敲安打攻下1分；8局下兄弟的陳子豪從羅華韋手中轟出2分砲，不過終場龍隊還是以7比5奪勝。

賽後龍隊總教練葉君璋表示：「有好的開始，從熱身賽到現在是安打最多的一場，感覺球員企圖心滿強的。」劉基鴻此戰5打數敲4支安打，為生涯首次單場4安，包辦3打點、2得分，本季首轟出爐，葉君璋希望劉基鴻可以繼續保持、穩定成長。

對於這支全壘打，劉基鴻表示：「沒有想太多，當時2好球了，還有1顆球的空間，選自己好打的球。」劉基鴻指出，今年調整得還不錯，因為已經連續2年都從復健組出發，這次把自己身體素質調整得不錯，「希望可以持續下去」。

劉基鴻在去年季末遭到兄弟洋投泰樂觸身球，導致右手腕骨裂；此戰劉基鴻從泰樂手中轟出全壘打算是成功復仇，談到今年目標，劉基鴻說：「當然是希望健康，不要再因為受傷影響賽季。」

今天洲際球場湧入1萬9523名觀眾，反而讓劉基鴻很「嗨」，他指出，因為已經是第3年了，相較前幾年會綁手綁腳，現在自己反而能更享受比賽。他也笑說，今天敲出全壘打後全場突然都變很安靜，「不知道發生什麼事了」。（編輯：管中維）1120402

中華職棒味全龍隊（圖）2日例行賽作客台中洲際棒球場，終場以7比5賞給中信兄弟隊開季2連敗，龍隊選手賽後在場上一同慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝 112年4月2日