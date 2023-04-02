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中職桃園戰賽前緊急吸水救場地 賽中燈柱熄滅

2023/4/2 19:33（4/2 19:46 更新）
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中華職棒賽季開打，樂天桃猿隊2日在樂天桃園棒球場進行主場開幕戰，但比賽打到5局下半時，左外野燈柱突然熄滅，導致比賽一度暫停。中央社記者張新偉攝 112年4月2日
中華職棒賽季開打，樂天桃猿隊2日在樂天桃園棒球場進行主場開幕戰，但比賽打到5局下半時，左外野燈柱突然熄滅，導致比賽一度暫停。中央社記者張新偉攝 112年4月2日
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（中央社記者楊啟芳台北2日電）中職今天在桃園棒球場的賽事發生不少小插曲，賽前由於場地狀況不佳，工作人員一直吸水到開打前，打到第5局又因為燈柱熄滅，比賽暫停13分鐘。

本季桃園棒球場首戰，今天由樂天桃猿隊迎戰富邦悍將，不過場地發生狀況，由於前幾天下雨，雖然今天天氣晴朗，從下午開始工作人員就持續吸水搶救場地，雙方無法進行室外打擊練習，一直整理場地到開打前才終於如期開打。

不過比賽進行到第5局桃猿進攻時，桃園球場因外野燈柱熄滅暫停13分鐘，暫停時間為晚間6時27分到6時40分。截至5局結束，桃猿隊以2比0領先，是在2局下朱育賢選到保送上壘後，郭嚴文、宋嘉翔接連敲出安打送回1分，接著再靠著對方失誤攻下1分。（編輯：管中維）1120402

中華職棒2日在樂天桃園棒球場進行樂天桃猿隊主場開幕戰，迎戰富邦悍將隊。比賽打到5局下，因左外野燈柱熄滅被迫暫停比賽，球員先回休息區等待故障排除。中央社記者張新偉攝 112年4月2日
中華職棒2日在樂天桃園棒球場進行樂天桃猿隊主場開幕戰，迎戰富邦悍將隊。比賽打到5局下，因左外野燈柱熄滅被迫暫停比賽，球員先回休息區等待故障排除。中央社記者張新偉攝 112年4月2日
#桃園棒球場
#朱育賢
#郭嚴文
朱育賢
黃子鵬強襲球打中無大礙 與朱育賢對決有想像空間
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