中職裁判尤志欽誤判沒收富邦悍將得分 懲處降二軍調整

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中華職棒3日新莊戰富邦悍將隊終場以3比2險勝，隊長范國宸（右）賽後罕見憤怒地衝進場內找三壘審尤志欽（臂號24號）理論。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年4月3日

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中華職棒3日富邦悍將與味全龍隊比賽，7局發生促請裁決卻誤判的爭議，賽後中職坦言是嚴重誤判，今天公布懲處，裁判員尤志欽今天起降至二軍調整。

中華職棒富邦悍將隊昨天在主場新莊棒球場與味全龍隊比賽，悍將7局下2比1領先時，靠著王正棠二壘安打、暴投攻占三壘，范國宸擊出右外野飛球，本來應該成為高飛犧牲打拿下保險分，不過經過味全龍隊促請裁決後，裁判改判三壘跑者王正棠提早離壘而出局，這1分也被沒收。

龍隊8局上拿下追平分，悍將9局下靠著高國輝代打再見安打以3比2拿勝，賽後悍將隊長范國宸不滿衝進場內找三壘審尤志欽理論。

中職秘書長楊清瓏昨天賽後受訪坦言這是很嚴重的誤判，中職今天也公布懲處，三壘審尤志欽於3日比賽7局下因促請裁決判決悍將三壘跑壘員王正棠高飛球接殺提前離壘出局，得分不算，經賽務部檢視比賽畫面及內部討論後，認定該判決錯誤，裁判員尤志欽今天起降至二軍調整。（編輯：張雅淨）1120404

影片來源：CPBL 中華職棒