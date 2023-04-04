更多編輯台推薦新聞：
坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職4/300
首頁 / 運動

中職裁判尤志欽誤判沒收富邦悍將得分 懲處降二軍調整

2023/4/4 14:13（4/4 14:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒3日新莊戰富邦悍將隊終場以3比2險勝，隊長范國宸（右）賽後罕見憤怒地衝進場內找三壘審尤志欽（臂號24號）理論。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年4月3日
中華職棒3日新莊戰富邦悍將隊終場以3比2險勝，隊長范國宸（右）賽後罕見憤怒地衝進場內找三壘審尤志欽（臂號24號）理論。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北4日電）中華職棒3日富邦悍將與味全龍隊比賽，7局發生促請裁決卻誤判的爭議，賽後中職坦言是嚴重誤判，今天公布懲處，裁判員尤志欽今天起降至二軍調整。

中華職棒富邦悍將隊昨天在主場新莊棒球場與味全龍隊比賽，悍將7局下2比1領先時，靠著王正棠二壘安打、暴投攻占三壘，范國宸擊出右外野飛球，本來應該成為高飛犧牲打拿下保險分，不過經過味全龍隊促請裁決後，裁判改判三壘跑者王正棠提早離壘而出局，這1分也被沒收。

龍隊8局上拿下追平分，悍將9局下靠著高國輝代打再見安打以3比2拿勝，賽後悍將隊長范國宸不滿衝進場內找三壘審尤志欽理論。

中職秘書長楊清瓏昨天賽後受訪坦言這是很嚴重的誤判，中職今天也公布懲處，三壘審尤志欽於3日比賽7局下因促請裁決判決悍將三壘跑壘員王正棠高飛球接殺提前離壘出局，得分不算，經賽務部檢視比賽畫面及內部討論後，認定該判決錯誤，裁判員尤志欽今天起降至二軍調整。（編輯：張雅淨）1120404

影片來源：CPBL 中華職棒
中華職棒富邦悍將隊3日在新莊棒球場迎戰味全龍隊，比賽7局發生爭議，悍將范國宸本來擊出高飛犧牲打，但經龍隊促請裁決，裁判改判三壘跑者王正棠（中白衣者）過早離壘而出局。圖為王正棠一開始開心跑回本壘得分。中央社記者張新偉攝 112年4月3日
中華職棒富邦悍將隊3日在新莊棒球場迎戰味全龍隊，比賽7局發生爭議，悍將范國宸本來擊出高飛犧牲打，但經龍隊促請裁決，裁判改判三壘跑者王正棠（中白衣者）過早離壘而出局。圖為王正棠一開始開心跑回本壘得分。中央社記者張新偉攝 112年4月3日
#尤志欽
#中職裁判
#促請裁決
延伸閱讀
范國宸賽後罕見憤怒找裁判理論 盼聯盟有公信力高國輝再見安悍將險勝 丘昌榮嘆隨便改判不公平中職舉辦裁判體驗營 球迷、主播挑戰瞬間判決裁判蘇建文中職留名 不怕挫折成就「沒有噓聲的比賽」[影]
王正棠
悍將因龍隊促請裁決遭沒收1分 疑誤判引爭議[影]江少慶先發好投 悍將官辦熱身賽8勝戰績第一
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
三壘審誤判沒收富邦悍將得分 中職承認誤判4日公布懲處[影]