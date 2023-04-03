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范國宸賽後罕見憤怒找裁判理論 盼聯盟有公信力

2023/4/3 21:36（4/3 22:09 更新）
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中華職棒3日新莊戰發生疑似促請裁決誤判爭議，雖然最後富邦悍將隊終場以3比2險勝，但隊長范國宸（右）賽後罕見憤怒地衝出來找裁判理論。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年4月3日
中華職棒3日新莊戰發生疑似促請裁決誤判爭議，雖然最後富邦悍將隊終場以3比2險勝，但隊長范國宸（右）賽後罕見憤怒地衝出來找裁判理論。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年4月3日
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（中央社記者楊啟芳新北3日電）中職新莊戰今天發生疑似促請裁決誤判爭議，雖然最後富邦悍將險勝味全龍，但悍將隊長范國宸賽後罕見憤怒衝出來找裁判理論，他表示，相信裁判不是故意的，但聯盟必須要有公信力。

悍將本來以2比1領先，7局下王正棠敲出二壘安打後，靠著投手暴投進占三壘，之後范國宸擊出右外野飛球，本來應該成為一支高飛犧牲打拿下保險分，不過經過味全龍隊促請裁決後，裁判改判三壘跑者王正棠因提早離壘而出局，這1分也被沒收。

悍將在8局上馬上被龍隊追平成2比2，不過9局下悍將的劉俊豪、王正棠敲安打後，最後高國輝代打敲出再見安打，幫助悍將以3比2獲勝。悍將隊長范國宸賽後憤怒衝到場內想找三壘審尤志欽理論，但被其他裁判攔住。

范國宸賽後受訪表示，事情發生當下本來以為是很明顯才會被改判出局，「當下我也是笑笑，想說就是經驗，還是領先後面守起來就好，但下個半局看到影片後自己整個情緒就起來了。」

范國宸自認是沒有太大情緒起伏的人，「我個人覺得滿離譜的，如果真的100%確定的話當然沒問題，但畫面出來沒辦法讓人家信服，我覺得裁判要有公信力，搞不好我們就這樣輸掉了，這樣我們後面的比賽要怎麼比。」

范國宸強調，當裁判很不容易也很辛苦，「我相信他也不是故意的、也很自責，但我覺得聯盟要正視這個問題，讓我們可以接受，就交給社會大眾去看這件事情。」

而被改判出局的「苦主」王正棠則表示，「真的超傻眼、超生氣，回到休息室大罵，自己從國小打到現在沒有這樣出局過，在一軍的比賽這麼關鍵，差1分輸贏。」不過最後在9局下王正棠敲出安打，他說：「當然是很想贏這場球賽，帶著憤怒上去打，想辦法一定要安打上壘。」（編輯：李亨山）1120403

#范國宸
#王正棠
#劉俊豪
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