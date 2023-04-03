悍將因龍隊促請裁決遭沒收1分 疑誤判引爭議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳新北3日電）中職今天在新莊棒球場的比賽發生爭議，第7局富邦悍將范國宸本來擊出高飛犧牲打，但經龍隊促請裁決，裁判改判三壘跑者王正棠過早離壘而出局、少得1分，但疑為誤判引起爭議。

7局下富邦悍將2比1領先時，王正棠敲出二壘安打後，靠著投手暴投進占三壘，之後范國宸擊出右外野飛球，本來應該成為一支高飛犧牲打得1分，不過經過味全龍隊促請裁決後，裁判改判三壘跑者王正棠因提早離壘而出局，這1分也被沒收。

不過透過慢動作重播，王正棠確實有等到外野手接到球才離壘，但這樣的案例並沒有在重播輔助判決的範圍內，因此引起疑似誤判的爭議。

悍將損失的這分影響非常大，8局上龍隊的郭天信敲安打後，林智勝擊出滾地球造成對方守備失誤，陳品捷再擊出高飛犧牲打送回追平分，形成2比2平手。此時悍將投手賴智垣刻意將球傳給三壘手李宗賢促請裁決以示抗議，場內裁判也遭到場內球迷噓聲。

中職在1日的開幕戰就發生過促請裁決的狀況，當時樂天桃猿的陳晨威嘗試盜壘造成捕手傳球失誤，但陳晨威要繞過二壘時漏踩壘包，經過中信兄弟促請裁決而改判出局，不過因為此案例相當明顯，並沒有引起爭議。（編輯：李亨山）1120403