促請裁決害悍將失分 中職承認誤判4日公布懲處[影]

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富邦悍將隊3日比賽第7局，范國宸本來擊出高飛犧牲打，但經龍隊促請裁決，裁判改判三壘跑者過早離壘而出局、少得1分。圖為改判後，悍將總教練丘昌榮（右）上前抗議。中央社記者張新偉攝 112年4月3日

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（中央社記者楊啟芳新北3日電）中華職棒今天在新莊棒球場的賽事，第7局發生促請裁決卻誤判的爭議，讓富邦悍將差點因此輸掉比賽，賽後中職秘書長楊清瓏坦承這是嚴重誤判，明天會公布懲處結果。

悍將此戰本來以2比1領先，7局下王正棠敲出二壘安打後，靠著投手暴投進占三壘，之後范國宸擊出右外野飛球，本來應該成為一支高飛犧牲打拿下保險分，不過經過味全龍隊促請裁決後，裁判改判三壘跑者王正棠因提早離壘而出局，這1分也被沒收。

悍將在8局上馬上被龍隊追平成2比2，但9局下悍將的劉俊豪、王正棠敲安打後，最後高國輝代打敲出再見安打，幫助悍將以3比2獲勝，沒有被左右勝負，賽後悍將隊長范國宸憤怒地衝進場內找三壘審尤志欽理論，悍將全隊包括教練、球員都相當不滿。

中職秘書長楊清瓏在賽後受訪，坦言這確實是很嚴重的誤判，「賽後已經進行相關檢討及討論，懲處會在明天對外公布。」（編輯：李亨山）1120403