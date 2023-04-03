高國輝再見安悍將險勝 丘昌榮嘆隨便改判不公平

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中華職棒富邦悍將隊3日對戰味全龍隊，7局龍隊促請裁決後的改判，讓悍將差點輸掉比賽。總教練丘昌榮賽後表示，這種比賽隨便改判，對球員和球迷都不公平。圖為丘昌榮7局抗議後回到休息區。中央社記者張新偉攝 112年4月3日

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（中央社記者楊啟芳新北3日電）中職富邦悍將今天對味全龍在第7局疑似因龍促請裁決的改判，差點輸掉比賽；不過高國輝敲出再見安打奪勝，教頭丘昌榮賽後表示，這種比賽隨便改判，對球員和球迷都不公平。

此戰在新莊球場的賽事，悍將本來以2比1領先，7局下王正棠敲出二壘安打後，靠著投手暴投進占三壘，之後范國宸擊出右外野飛球，本來應該成為一支高飛犧牲打拿下保險分，不過經過味全龍隊促請裁決後，裁判改判三壘跑者王正棠因提早離壘而出局，這1分也被沒收。

事後悍將馬上在休息室看重播，認為王正棠確實有等到外野手接到球才離壘，但這樣的案例不能動用重播輔助判決，因此引起疑似誤判的爭議。悍將在8局上馬上被龍隊追平成2比2，不過9局下悍將的劉俊豪、王正棠敲安打後，最後高國輝代打敲出再見安打，幫助悍將以3比2獲勝，沒有被左右勝負。

最後驚險獲勝，賽後悍將總教練丘昌榮無奈地說：「我也不知道要說什麼，當然這個不能夠挑戰，但我認為這種判決要很明確，1分球的比賽這樣隨便判出局，對在場上的球員和球迷都很不公平。」

三壘審尤志欽因此被主場球迷噓爆，丘昌榮表示，「他們（裁判）也很辛苦，他們也不願意，但不希望是這樣子。」雖然丘昌榮當下馬上去抗議，不過他說：「他們（裁判）每次都講一樣的話，以後再看、再處理，但要是今天就這樣輸掉的話很可惜。」

丘昌榮指出，每個球員都很努力、很想贏，當下大家的情緒都受到影響，但也提醒球員要再加油，「我跟他們說要專心現在的比賽比較重要，思緒被帶走了要趕快拉回來，因為還在比賽中。」（編輯：李亨山）1120403

中華職棒剛開季就有爭議，富邦悍將隊3日比賽第7局，范國宸本來擊出高飛犧牲打，但經龍隊促請裁決，裁判改判三壘跑者過早離壘而出局、少得1分。圖為改判後，悍將總教練丘昌榮（右）上前抗議。中央社記者張新偉攝 112年4月3日

中職富邦悍將隊3日在新莊棒球場迎戰味全龍隊，儘管比賽第7局發生疑似誤判爭議，讓悍將差點輸球，不過最後高國輝（中右）敲再見安打奪勝，一吐怨氣，隊友們也開心衝進場內慶祝。中央社記者張新偉攝 112年4月3日

中職富邦悍將隊高國輝3日在新莊球場迎戰味全龍隊，9局一記再見安打助隊以3比2險勝，一吐怨氣，他也開心衝向一壘。中央社記者張新偉攝 112年4月3日