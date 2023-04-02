中職桃猿、悍將延長賽握手言和 黃子鵬獲選MVP

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中職樂天桃猿隊2日主場開幕戰迎戰富邦悍將隊，先發投手黃子鵬（後）用94球投7局，被敲6支安打，送出3次三振、2次四壞保送，無失分，展現壓制力，但桃猿隊牛棚失守，黃子鵬無關勝敗。中央社記者張新偉攝 112年4月2日

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職樂天桃猿隊主場開幕戰迎戰富邦悍將隊，桃猿隊林泓育單場2安、達成生涯1600安里程碑，兩隊鏖戰至延長賽12局3比3握手言和，桃猿隊先發投手黃子鵬7局無失分獲選單場MVP。

中華職棒34年賽季昨天開打，樂天桃猿隊昨天作客洲際棒球場以4比1擊敗中信兄弟，今天回到主場樂天桃園棒球場與富邦悍將隊交手，吸引1萬1118名觀眾入場。

桃猿隊2局下有攻勢，朱育賢選到四壞保送，郭嚴文敲出安打，桃猿隊靠著野手選擇跑回第1分，宋嘉翔安打延續攻勢，桃猿再靠著滾地球、失誤跑回第2分。

桃猿隊6局下再起攻勢，成晉率先敲出安打，1人出局後林泓育敲出二壘安打，為個人中職生涯第1600安，朱育賢內野安打送回團隊第3分。

林泓育昨天單場4打數敲1安，今天3局下敲出安打，6局再敲出個人單場第2安，單場2安、達成中職生涯1600安里程碑，為繼張泰山、彭政閔、林益全、高國慶、林智勝、周思齊後，史上第7人。

桃猿隊先發投手黃子鵬用94球投7局，被敲出6支安打，投出3次三振2次四壞保送、無失分，展現壓制力，但桃猿隊牛棚失守，黃子鵬無關勝敗。

桃猿隊8局上換上陳禹勳中繼登板，連續被敲3支安打，1個出局數都沒有抓到就退場，陳冠宇接手登板，暴投先掉1分，桃猿隊換上豪勁接手，滿壘2人出局後再投出保送，讓悍將擠回追平分。

兩隊9局打完3比3僵持不下，鏖戰至延長賽12局都沒能再拿下分數，終場握手言和；樂天桃猿隊投手黃子鵬7局無失分、優質先發，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：管中維）1120402

中職樂天桃猿隊主場開幕戰2日登場，吸引1萬1118名球迷來到樂天桃園球場關注賽事，為支持球隊加油打氣。中央社記者張新偉攝 112年4月2日

中職樂天桃猿隊2日在樂天桃園球場進行主場開幕戰，專屬啦啦隊樂天女孩也集結應援，除一名因感冒缺席成員外，學姊加上新學妹共31人熱舞開場，帶動氣氛。中央社記者張新偉攝 112年4月2日

中華職棒全新賽季開打，樂天桃猿隊2日主場開幕戰迎戰富邦悍將隊，兩隊鏖戰至延長賽12局握手言和，桃猿先發投手黃子鵬7局無失分，獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝 112年4月2日

中職樂天桃猿隊2日在樂天桃園球場進行本季主場開幕戰，吸引1萬1118名球迷進場，在專屬啦啦隊樂天女孩帶動下，為選手們加油打氣。中央社記者張新偉攝 112年4月2日

中華職棒樂天桃猿隊主場開幕戰2日對上來訪的富邦悍將隊（圖），雙方鏖戰至延長賽12局都沒能再拿分，最終以3比3握手言和。圖為比賽結束後悍將選手場中致意。中央社記者張新偉攝 112年4月2日