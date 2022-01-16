中職舉辦裁判體驗營 球迷、主播挑戰瞬間判決

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中華職棒今天在天母棒球場舉辦裁判體驗營，讓球迷、體育台主播體驗瞬間判決與壓力；雖然裁判是一項不容易的工作，難免會有誤判，不過裁判長張展榮表示，有錯就是要反省。

裁判體驗營主要是開放給棒球素人報名，限額60名學員參與，課程包括基本判決手勢、壘審判決體驗、主審基本站位教學、主審好球帶體驗，以及抗議、爭議狀況處理等，並結合電子好球帶系統讓學員挑戰，資深裁判蘇建文、紀華文也開講座分享經驗。

中職祕書長楊清瓏表示，這次舉辦裁判體驗營，主要是可以讓球迷體驗瞬間判決，「我也希望我們的裁判透過教學找出自己的盲點，教學相長」。楊清瓏指出，裁判是一個很不容易的工作，這次學員加上裁判共有80名左右的人員，也可以讓學員體驗在大家的注視下，感受瞬間判決確實不容易。

裁判長張展榮則表示，「雖然誤判是比賽的一部分，但這對我們是藉口，有錯就是反省，每天有不同挑戰就是面對它。」這次的體驗營與裁判徵選不同，張展榮指出，「只是要讓學員體驗站在場上時的那種壓力、張力，不是要讓他們判正確，16歲以上任何年齡層都可以來體驗。」

談到這次印象最深刻的學員，張展榮點出，各家體育台的主播都有來體驗，「他們有感受到這是很不容易的工作」。目前電視台轉播都會配合電子好球帶，但還無法配合每個選手的身高調整，也有可能因為外在因素出現誤差，楊清瓏就說：「需要透過主播、球評去分享給觀眾，現在還是沒辦法避免這個誤差」。

不過聯盟現在與科技部合作，使用Karma Zone電子好球帶系統提升裁判的判決精準度，楊清瓏指出，有要求每個裁判的精準度提升到95%以上，「若有在80%之間浮動的會給予課程，透過影像再來討論看看，因此精準度有一直在提升」。（編輯：陳仁華）1110116