3球星入選美國棒球名人堂 傳奇三壘手貝爾崔獲最多票[影]

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（中央社記者林宏翰洛杉磯23日專電）美國棒球名人堂今天公布2024年3名入選的退役球星，包括傳奇三壘手貝爾崔（Adrian Beltre）、前雙城捕手茂爾（Joe Mauer）及前洛磯強打希爾頓（Todd Helton）。

棒球名人堂的票選是由美國棒球作家協會（BBWAA）會員投票，今年有385名會員參與投票，每人最多可投10人。今年26名具有候選資格的退役球星當中，上述3人獲得超過門檻75%的入選資格。

貝爾崔、茂爾及希爾頓等3人，加上日前名人堂「現代棒球委員會」（Contemporary Baseball Era Committee）選出、具重大貢獻的傳奇教頭雷藍（Jim Leyland）將在7月21日棒球名人堂所在地古柏鎮（Cooperstown）參加入選儀式。

獲得95.1%選票支持的貝爾崔是多明尼加之光，他現年44歲，過去大聯盟生涯21個球季，效力過道奇、水手、紅襪及遊騎兵，是大聯盟歷史上僅12人達成的「3000安、400轟」俱樂部一員。

貝爾崔大聯盟生涯3166支安打、477轟，是史上最多安打的三壘手，同時也是史上首位達成3000支安打里程碑的多明尼加選手，他2018年退休時是大聯盟史上非美國出生球員中敲出最多安打的選手。

貝爾崔4次入選明星賽，同時是4次銀棒獎得主、5屆金手套得主，2004年以48轟奪下國家聯盟全壘打王。

影片來源：MLB

大聯盟生涯15年都效力同一支球隊的前明尼蘇達雙城名捕手茂爾（Joe Mauer）以76.1%選票入選。茂爾現年40歲，出身明尼蘇達的聖保羅（Saint Paul），他的大聯盟生涯都為自己家鄉的球隊效力，並且是這支球隊的招牌球星。

茂爾是一名高安打率的捕手。他生涯15個球季有6次入選明星賽，他是5屆銀棒獎、3屆金手套獎得主。他在2006年成為近60年來首位拿下聯盟打擊王的捕手，接著又在2008年、2009年連2年拿下打擊王。

茂爾在2009年繳出巔峰成績，打擊率0.365、上壘率0.444是大聯盟第一名，長打率0.587是美國聯盟第一名，當年獲選為美國聯盟的最有價值球員（MVP）。茂爾同時在守備率、阻殺率都多次拿下聯盟第一。

影片來源：MLB

跟茂爾一樣，第3名入選名人堂的希爾頓（Todd Helton）大聯盟生涯都效力同一支球隊。希爾頓大聯盟生涯17年全都穿著科羅拉多洛磯隊的17號球衣。希爾頓在這次票選獲得79.7%支持。

希爾頓現年50歲，球員生涯期間5度入選明星賽，生涯打擊率0.316，敲出2519支安打，包括369支全壘打、592支二壘安打，生涯攻擊指數（OPS）為0.953，在史上排名23位。

希爾頓生涯獲得3屆金手套、4座銀棒獎，同時在2000年奪得國家聯盟打擊王。當年他無論是打擊率0.372，或是二壘打、打點、長打率、上壘率、壘打數等數據都是大聯盟第一。他生涯17個球季當中，有12個球季打擊率0.300以上。（編輯：陳慧萍）1130124