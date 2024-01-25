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史上最年長網球男雙球王 43歲波柏納歸功瑜伽

2024/1/25 16:41（1/25 18:39 更新）
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（中央社墨爾本24日綜合外電報導）43歲的印度好手波柏納（Rohan Bopanna）今天和搭檔闖進澳洲公開賽男雙準決賽後，將成為網球男雙史上最年長的世界第一。

波柏納將自己如此年長還能打球歸功瑜伽，他20多年前轉入職業，先前最高排名是2013年的世界第3。

波柏納和澳洲搭檔伊布登（Matthew Ebden）今天擊敗阿根廷組合龔薩雷茲（Maximo Gonzalez）／莫爾特尼（Andres Molteni）後，波柏納確定將在29日公布的最新排名躍居網球男雙球王。

波柏納說：「如果一個40多歲的人能做得到，那是一種鼓舞。」

「身為網球選手，有時會覺得生涯已經告終，但我跟著直覺，相信自己。」

波柏納說，漫長的職業生涯讓他的身體飽受摧殘，雙膝已經「沒有軟骨」。

但他表示，定期做瑜伽幫他達到在最高水準比賽所需的身心強度。

之前年紀最長的網球雙打球王是美國名將麥克．布萊恩（Mike Bryan），當時他41歲。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130125

#澳洲
#澳網
#波柏納
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