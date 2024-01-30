悍將整體薪資微幅上漲 除富藍戈外應無回鍋洋投

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（中央社記者謝靜雯嘉義30日電）中職富邦悍將隊今天開訓，領隊林華韋表示，團隊談薪進度9成，整體薪資還是有微幅上漲，只要球員有表現，不怕球員拿薪水。至於新球季洋投，除了富藍戈外應無回鍋洋投。

中華職棒富邦悍將隊今天在嘉義稻江科技暨管理學院棒球場舉行開訓典禮，野手李宗賢去年好表現拿下年度最佳進步獎、調薪幅度為全隊最多，簽下複數年合約，月薪超過個人先前生涯最高新台幣26萬元。

領隊林華韋表示，目前團隊談薪進度約9成，去年雖然悍將年度戰績墊底，但團隊薪資還是有微幅上漲，也提到球員有好表現在薪水上就會有回應，「我們不怕球員拿薪水」。

悍將春訓也有邀請投手游朝惟、蘇俊羽、范柏絜測試，林華韋表示，原本希望農曆年前就可以有決定，但教練團希望可以更謹慎一點，希望有練習賽觀察會更精準，所以會延長觀察期間。

悍將目前新球季洋投已確定3人，分別為富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez）及首度到亞洲發展的布藍登（Brandon Brennan），第4名洋投洽談合約細節中。

悍將總教練陳金鋒表示，除了富藍戈，去年球季其餘的洋投沒有在討論名單中，應該不會再有回鍋洋投。（編輯：張雅淨）1130130